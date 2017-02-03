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باريس.. حدث أمني خطير بمحيط متحف اللوفر

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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باريس.. حدث أمني خطير بمحيط متحف اللوفر
الشرطة الفرنسية - أرشيفية

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية، الجمعة، أن جنديا فرنسيا فتح النار على رجل حاول الاعتداء عليه بسكين عند متحف اللوفر وسط العاصمة باريس.

 

وذكرت الداخلية الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس".

 

وأوضح المصدر أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة.

 

وقالت الشرطة إنه جرى إخلاء المنطقة وتطويق متحف اللوفر.

 

المصدر: سكاي نيوز

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العنكبوت الالكتروني

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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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