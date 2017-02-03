صحفي أمريكي أبيض: هذه الأرض لنا وعلى الآخرين الرحيل

نشر موقع "فوسين" الأمريكي فيديو لحوار بين جورج راموس، وهو صحفي أمريكي من أصول إسبانية، وجارد تايلور، محرر صحيفة "النهضة الأمريكية"، وهو أحد الأشخاص المتحيزين للأفراد ذوي البشرة البيضاء.

وخلال الحوار، تحدث تايلور -أحد أبرز مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- بحديث رآه العديد عنصريا، حيث قال إنه لا يمكن للمسلمين النجاة في هذا البلد، حتى لو حملوا الجنسية الأمريكية وخدم العديد منهم في الجيش، فلهم "أعيادهم وطعامهم الخاص".

وشدد تايلور، أحد المقتنعين بتفوق البيض على الجميع، على أن هناك تمايزا بالمستويات بين السود والبيض، والآسيويين والقوقاز، مشددا أن هناك مشكلة في القانون، وأن على العديدين الرحيل.

المصدر: عربي21