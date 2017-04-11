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استطلاع: ربع المسيحيين لا يؤمنون بقيامة المسيح
قالت صحيفة التلغراف البريطانية، إن ربع المسيحين، لا يؤمنون برواية قيامة المسيح من بين الأموات، ورفعه إلى السماء، بحسب استطلاع للرأي.
وقال الاستطلاع إن واحدا من كل أربعة مسيحيين، لا يؤمن بقصة رفع المسيح من بين الأموات.
ويعتقد ربع المسيحيين في بريطانيا بالرواية في الكتاب المقدس حرفا بما يخص قيامة المسيح، بينما 41 بالمائة منهم يعتقد أن الرواية لا يجب أن تؤخذ حرفيا كما جاءت.
ونقلت الصحيفة عن استطلاع لـ"بي بي سي" قالت نتائجه إن 23 بالمائة من الذين يعتبرون أنفسهم مسيحيين، لا يؤمنون برواية القيامة على الإطلاق.
ومن بين المسيحيين الذين يرتادون الكنيسة بانتظام، قال 57 بالمائة منهم إنهم يؤمنون برواية قيامة المسيح، فيما 5 بالمائة منهم لا يصدقون بالرواية على الإطلاق.
وعلى صعيد المسيحيين غير المتدينين، يعتقد 9 بالمائة منهم بالقيامة، و1 بالمائة منهم يصدقون الرواية في الكتاب المقدس حرفيا.
وفي الدراسة الاستقصائية التي أجراها "كومريز" على أكثر من ألفي شخص، يعتقد 46 بالمائة من عامة الناس بأن هنالك شكلا من أشكال الحياة بعد الممات، بما في ذلك خمس غير المتدينين.
أسقف مانشستر، ديفيد ووكر، قال إن الاستطلاع هام ويدل على أن الكثير من البريطانيين، وإن لم يكونوا من مرتادي الكنيسة، يحملون في أنفسهم معقدات مسيحية أساسية.
ولفت إلى أن هنالك مستويات عالية من الاعتقاد الديني حتى عند أولئك الذين لا يتبعون دينا معينا، ويسميهم الناس خطأ بالعلمانيين، أو الملحدين.
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