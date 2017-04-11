إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار العالم | استطلاع: ربع المسيحيين لا يؤمنون بقيامة المسيح
المصنفة ايضاً في: اخبار العالم, منوعات, مذاهب واديان

استطلاع: ربع المسيحيين لا يؤمنون بقيامة المسيح

آخر تحديث: منذ 34 دقيقة
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 4
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
استطلاع: ربع المسيحيين لا يؤمنون بقيامة المسيح

قالت صحيفة التلغراف البريطانية، إن ربع المسيحين، لا يؤمنون برواية قيامة المسيح من بين الأموات، ورفعه إلى السماء، بحسب استطلاع للرأي.

 

وقال الاستطلاع إن واحدا من كل أربعة مسيحيين، لا يؤمن بقصة رفع المسيح من بين الأموات.

 

ويعتقد ربع المسيحيين في بريطانيا بالرواية في الكتاب المقدس حرفا بما يخص قيامة المسيح، بينما 41 بالمائة منهم يعتقد أن الرواية لا يجب أن تؤخذ حرفيا كما جاءت.

 

ونقلت الصحيفة عن استطلاع لـ"بي بي سي" قالت نتائجه إن 23 بالمائة من الذين يعتبرون أنفسهم مسيحيين، لا يؤمنون برواية القيامة على الإطلاق.

 

ومن بين المسيحيين الذين يرتادون الكنيسة بانتظام، قال 57 بالمائة منهم إنهم يؤمنون برواية قيامة المسيح، فيما 5 بالمائة منهم لا يصدقون بالرواية على الإطلاق.

 

وعلى صعيد المسيحيين غير المتدينين، يعتقد 9 بالمائة منهم بالقيامة، و1 بالمائة منهم يصدقون الرواية في الكتاب المقدس حرفيا.

 

وفي الدراسة الاستقصائية التي أجراها "كومريز" على أكثر من ألفي شخص، يعتقد 46 بالمائة من عامة الناس بأن هنالك شكلا من أشكال الحياة بعد الممات، بما في ذلك خمس غير المتدينين.

 

أسقف مانشستر، ديفيد ووكر، قال إن الاستطلاع هام ويدل على أن الكثير من البريطانيين، وإن لم يكونوا من مرتادي الكنيسة، يحملون في أنفسهم معقدات مسيحية أساسية.

 

ولفت إلى أن هنالك مستويات عالية من الاعتقاد الديني حتى عند أولئك الذين لا يتبعون دينا معينا، ويسميهم الناس خطأ بالعلمانيين، أو الملحدين.

المصدر: عربي21

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
المزيد من اعمال الكاتب