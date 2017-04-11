- محكمة إسبانية تستمع لشهود دعوى ضد النظام السوري
- قطة تقتحم بثا مباشرا وتشرب المياه على الهواء
- توقعات الأبراج ليوم April 11, 2017
- هل يبدل العرب الموقف الروسي؟
- سوريا... وماذا عن إسرائيل؟
- سباق الساعات الأخيرة... والتمديد على الأبواب
- «التيار البرتقالي» «محاصر»... عون «يصدم» المراهنين... والتمديد «يتقدم»
- «الفراغ» يهدّد التسوية.. والجدل الدستوري يسابق لجنة قانون الإنتخاب
- مجلس الوزراء لاستباق عقوبات الكونغرس «المؤذية» والحريري لعدم إثارة «عبور» الصواريخ الأميركية
- طبخة البحص الانتخابية تُعزّز خيار التمديد للمجلس... قبل القانون؟
- قانون العقوبات الأميركي على حزب الله: توسيع دائرة «المُعاقَبين»... ومراقبة أموال حركة أمل!
- محاربة الارهاب الداعشي ومواجهة الفقه الداعشي
- كيماوي..TNT
- الهروب إلى «الستين»
- التمديد للمجلس النيابي في غضون أيام؟
- «الدفاع» يهدد الأهلي أمام الاتحاد
- ضربة ترامب وغموض ما قد يلي...
- كسرُ أميركا لإيران مستحيل... والعكس؟
- مصير الأسد في اللقاء الأميركي الروسي الأول؟
- أيّ "أيّام صعبة" ينتظرها ابرهيم للبنان الفراغ التشريعي أم التطوّرات في سوريا؟
- متى استعادة الدولة والمؤسّسات؟
- "داعش" في نجدة الأسد!
- استطلاع: ربع المسيحيين لا يؤمنون بقيامة المسيح
- حدث في مثل هذا اليوم April 11, 2017
- ترامب يخطط لتقسيم ليبيا الى ثلاث دويلات كمقدمة لتقسيم سورية.. هل ستحل هذه الخطة الازمة وتقود ليبيا الى بر الأمان؟ ولمن سيذهب النفط؟ ومن سيرسم الحدود؟ الم نحذركم قبل ست سنوات؟
محكمة إسبانية تستمع لشهود دعوى ضد النظام السوري
استمع قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية إيلوي بيلاسكو اليوم الاثنين بمقر المحكمة في مدريد إلى أقوال مواطنة إسبانية ذات أصول سورية رفعت دعوى أمام هذه المحكمة للنظر في وقائع اعتقال شقيقها عام 2013 وتعذيبه وإعدامه بصورة غير قانونية في معتقلات النظام السوري، وتتهم هذه الدعوى ثمانية عسكريين ومدنيا واحدا تابعين للنظام بالمسؤولية عن هذه الجرائم.
ويمثل قبول القاضي الإسباني الاستماع لأقوال الشهود للنظر في إمكان بدء إجراءات محاكمة لهذه الجرائم المرتكبة في سوريا سابقة قضائية في إسبانيا، تحققت بعد أن نشر عسكري منشق سوري معروف بالاسم الحركي "قيصر"، يعيش الآن متخفيا في فرنسا، أرشيفا يضم أكثر من خمسين ألف صورة لنحو 6000 معتقل تعرضوا للتعذيب والإعدام على أيدي النظام السوري بأماكن احتجاز غير قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن القتيل المذكور في الدعوى كان يبلغ من العمر 42 عاما ومتزوجا وله ثلاثة أبناء ويعمل في مجال نقل البضائع، وقد اعتقل أثناء قيامه بعمله اليومي على خط توزيع البضائع الغذائية المعتاد الذي كان يقوم به بين البلدة التي كان مقيما بها ومدينة حمص.
ونقل القتيل وقتها إلى مركز اعتقال غير قانوني في دمشق ولم تعرف عائلته شيئا عنه منذ ذلك الوقت إلا بعد التعرف على صورة لجثمانه المعذب، وجدتها العائلة في "أرشيف قيصر".
رضا وارتياح
وفي تصريحاتها للجزيرة نت، قالت المحامية مايتي باريخو التي تمثل المواطنة الإسبانية السورية الأصل صاحبة الدعوى، إن موكلتها تشعر بنوع من الرضا والارتياح بعد أن تمكنت من الإدلاء بأقوالها أمام القضاء الإسباني ونقل كل المعلومات المتوفرة لديها حول اختفاء وقتل شقيقها إلى القاضي.
وأضافت باريخو أن مكتب المحاماة الذي تنتمي إليه رسم استراتيجية تهدف إلى إثبات قيام النظام السوري بقمع جماعي للمظاهرات السلمية نجم عنه اعتقالات وتعذيب واغتيالات لأبرياء.
وأوضحت أن تجاهل النظام السوري لهذه الدعوى لن يفلح في منع إصدار أوامر اعتقال دولية بحق المتهمين التسعة المذكورين فيها، وإذا استمر التجاهل السوري لهذه الأوامر فلن يمكنهم الخروج من سوريا أو الاستمرار في ممارسة حياة هادئة يفعلون فيها ما يشاؤون.
وأشارت باريخو إلى أن المتهمين لهم علاقة مباشرة بجهاز الاستخبارات العسكرية السوري، وأنهم كانوا من أعدوا خطة أمنية تهدف لترهيب المواطنين وقمع المعارضة.
وارتأت أن المواطنة التي رفعت الدعوى هي ضحية غير مباشرة لجريمة قتل أخيها على أيدي نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأن القضاء الإسباني يجب أن يحقق في وقائع هذه الجريمة نظرا لأنها مواطنة إسبانية.
قوانين معيقة
وأشادت منظمات حقوقية بهذه الخطوة التي اتخذها القضاء الإسباني اليوم، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، إلا أنها أعربت عن خشيتها من أن تعوق قوانين إسبانية صدرت مؤخرا مواصلة السير في إجراءات الدعوى والوصول إلى محاكمة المتهمين فيها، في إشارة إلى قوانين صادق عليها البرلمان عام 2014 تحد من صلاحيات القضاة الإسبان في مجال ملاحقة الجرائم المرتكبة في الخارج ومحاكمة المسؤولين عنها.
وقال دانييل كاناليس عضو فرع منظمة العفو الدولية في إسبانيا للجزيرة نت إن القاضي حاول إثبات ارتكاب المتهمين لجرائم ضد الإنسانية وممارسة الإرهاب والإخفاء القسري من خلال قبول الاستماع إلى أقوال الشهود.
وأعرب كاناليس عن أسفه لأنه بعد أن أصبحت السلطات القضائية الوطنية في دول الخارج هي السبيل الرئيسي الوحيد لتجنب إفلات الجناة من العقاب في سوريا، رأت العدالة الإسبانية نفسها محدودة الصلاحيات بسبب تلك القوانين في التحقيق وفي ملاحقة ومعاقبة أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما يتناقض مع التزامات إسبانيا حيال القانون الدولي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- ممثل الولي الفقيه: خامنئي حضر 13 لقاء سريا مع الإمام المهدي في «سرداب جمكران»
- كلير دينس سعيدة بأن شخصيتها "بلا حياة جنسية" في Homeland
- صورة لمسلمة تتحدَّى يمينياً متطرفاً في بريطانيا تحظى بتفاعل الآلاف.. هذا ما تخفيه خلف نظراتها
- استطلاع: ربع المسيحيين لا يؤمنون بقيامة المسيح
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- محكمة إسبانية تستمع لشهود دعوى ضد النظام السوري
- استطلاع: ربع المسيحيين لا يؤمنون بقيامة المسيح
- ممثل الولي الفقيه: خامنئي حضر 13 لقاء سريا مع الإمام المهدي في «سرداب جمكران»
- ترامب يطبق نظرية كيسنجر لهذا فاجأ الجميع بضربة سوريا.. لكن هل يستحق كل هذا الاحتفاء؟ اقرأ لتقرر بنفسك
- اشتروا منهم فجنَّسوهم.. بريطانيا باعت الأسلحة الكيمياوية لسوريا ثم منحت الجنسية لنجل وشقيق العقل الكيمياوي لنظام الأسد
- ترامب يحرِّك قواته باتجاه كوريا الشمالية.. حاملة طائرات أميركية مع أسطولها في طريقها إلى شبه الجزيرة الكورية
- عاد للقصف من جديد.. قاذفتان تقلعان من الشعيرات وتشنان غارات على حمص.. وأميركا تبدي استعدادها لضرب الأسد مرة أخرى
- السويد.. اعتقال مشتبه به في هجوم ستوكهولم
- كيف بنى عمّ بشار الأسد مدينة الطائفة في قلب إسبانيا بمئات ملايين دولارات السوريين؟
- اعتراض روسي على مشروع قرار غربي يمهد لمحاسبة الأسد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)