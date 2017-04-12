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بالفيديو..ترامب لبشار الأسد: أنت شخص شرير وحيوان!

آخر تحديث: منذ 45 دقيقة
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 66
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شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عنيفا على رئيس النظام السوري بشار الأسد ووصفه بأنه شخص شرير ويتصرف كالحيوانات.

 

وانتقد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز" وقال إنه يدعم شخصا شريرا للغاية وهذا الأمر غير مناسب لا للرجل ولا لروسيا وبالطبع غير مناسب للعالم.

 

وقال ترامب مهاجما الأسد: "حينما تلقي قنابل الغاز والبراميل المحشوة بالديناميت وسط تجمعات المدنيين وترى الأطفال بلا أيد ولا أرجل ولا وجوه فهذه أفعال حيوان".

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى أوامره الجمعة الماضي بتوجيه ضربة صاروخية لقاعدة الشعيرات الجوية السورية بعد ورود أنباء عن أن قصف بلدة خان شيخون بالغازات السامة انطلق منها.

 

وضربت الولايات المتحدة بواسطة بارجتين في البحر المتوسط قاعدة الشعيرات بـ59 صاروخا من طراز توماهوك وألحقت أضرارا كبيرة في القاعدة ودمرت 14 طائرة من طراز ميغ.

المصدر: عربي21

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العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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