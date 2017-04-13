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المصنفة ايضاً في: الاقتصاد والمال, اخبار العالم

دراسة: البنوك تهيمن على أسهم شركات العالم العملاقة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 115
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دراسة: البنوك تهيمن على أسهم شركات العالم العملاقة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - عندما يقول الناس إن ملكية الأسهم شديدة التنوع، يظنون أن معظم الشركات العملاقة تحتوي على عدد هائل من المساهمين، وأن صاحب النصيب الأكبر لا يمتلك إلا 15 % فحسب من إجمالي عدد الأسهم، وأحيانا أقل من 5 %.

 

لكن التفكير بتلك الطريقة يبتعد عن الحقيقة والواقع العملي.

 

فقد كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "ديفيد أند جورجينا" أن أشكالا متعددة من المؤسسات المالية تهيمن على 68.4 % من أسهم أكبر شركات العالم العملاقة، بينما لا يمتلك الأفراد إلا 3.3 % فحسب، وكذلك لا تمتلك المؤسسات الصناعية إلا قدر ضئيل نسبيا من الأسهم.

 

وأضافت الدراسة أن البنوك هي أكبر أنواع المؤسسات المالية شيوعا التي تمتلك أسهم في الشركات العالمية الكبيرة، بينما يأتي بعدها أنماط أخرى من المؤسسات المالية، مثل شركات المعاش وغيرها.

وفيما يلي رسم بياني يوضح نسب امتلاك الأسهم بالنسبة للعديد من الفئات.

 

 

ويوضح الرسم البياني تفوق البنوك التي جاءت في الصدارة، ثم يأتي بعدها بنسب مختلفة أنماط أخرى مثل الشركات المالية، وشركات المعاش، وشركات التأمين، و الأسهم السرية،و الشركات الصناعية، والأفراد.

 

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أسهم 299 من أكبر الشركات العالمية المدرجة، استنادا على قاعدة بيانات OSIRISالتي جمعت معلومات من حوالي 100 مصدر، وتغطي حوالي 63 ألف شركة في العالم.

 

المصدر: theconversation.com
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