كوريا الشمالية تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنّ كوريا الشمالية فشلت الأحد في إجراء تجربة صاروخية جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "كوريا الشمالية حاولت اختبار نوع غير محدد من الصواريخ، في منطقة سينبو بجنوب مقاطعة هامكيونغ، صباح اليوم (الأحد)، لكن نشتبه في أنّ عملية الإطلاق فشلت".

وأشارت الوزارة إلى أنها تُجري مزيدا من التحليل لهذا الاختبار؛ بهدف الحصول على تفاصيل إضافية.

وقال متحدث عسكري أمريكي، السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قرب سينبو على ساحلها الشرقي، وإن الصاروخ انفجر بشكل شبه فوري.

وقال الكوماندر البحري ديف بينهام، وهو متحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادي، إن القيادة اكتشفت وتابعت ما اعتبرته إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في الساعة 11.21 بتوقيت هاواي (2121 بتوقيت جرينتش ) يوم السبت. وقال بينهام إن "الصاروخ انفجر بشكل شبه فوري. وإنه ما زال يجري تقييم نوع الصاروخ".

تأتي التجربة الصاروخية الفاشلة هذه بعد يوم من عرض عسكري نظّمته كوريا الشمالية، عرضت خلاله نحو 60 صاروخا، بما فيها صاروخ يُشتبه في أنه بالستي عابر للقارات.

وأعلن المسؤول الثاني في النظام الكوري الشمالي قبل بدء العرض العسكري الضخم، الذي نظم في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الـ105 لولادة كيم إيل سونغ، مؤسس جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، أن بلاده "مستعدة للرد على حرب شاملة بحرب شاملة".

وقال تشوي ريونغ-هاي: "نحن مستعدون للرد على أيّ هجوم نووي بهجوم نووي على طريقتنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد الخميس بـ"معالجة مشكلة" كوريا الشمالية، قبل أن يعلن إرسال حاملة الطائرات "كارل فينسون" وأسطول جوي وبحري مرافق لها إلى شبه الجزيرة الكورية، ثم تحدث عن "أسطول" يضم غواصات.

المصدر: عربي21