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باريس.. هلع في الشانزيليزيه ومقتل شرطي بنار مسلح
أفاد مراسل الحدث بمقتل شرطي فرنسي، وإصابة مدني، جراء اطلاق نار من قبل مسلح مساء الخميس في جادة الشانزيليزيه وسط باريس .
وقالت نقابة لقوات الشرطة في فرنسا على تويتر إن ضابطا قتل وسط باريس رمياً بالرصاص لدى وجوده في سيارة متوقفة عند إشارة مرور على أيدي مهاجم يستقل مركبة متحركة.
مسلح ترجل وشهر رشاشه
وفي وقت لاحق أعلن بيار-هنري براندي المتحدث باسم وزارة الداخلية-الفرنسية مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. وأكد أنه لا يمكن استبعاد وجود أكثر من مهاجم في اعتداء باريس . كما نفى وقوع اعتداء ثان قرب جادة شانزيليزيه.
وقال وصلت سيارة قرب حافلة للشرطة، وخرج رجل من السيارة وفتح النار من سلاح آلي على حافلة الشرطة، وقتَل شرطياً ثم حاول الذهاب راكضاً ومحاولاً أن يستهدف شرطيين آخرين".
وأضاف "لقد نجح المهاجم في إصابة اثنين آخرين بجروح وقد قتلته قوات الأمن"، مشيراً الى أن عناصر الشرطة "تمّ استهدافهم على نحو متعمد".
وكان مراسل الحدث أفاد عن حالة من الهلع والتدافع بين الناس مباشرة بعد الهجوم، وقد هرعت عشرات سيارات الاسعاف إلى المكان، وسط مخاوف من حصول سلسلة اعتداءات كما حصل في هجمات 13 نوفمبر 2015، بحسب ما أفاد مراسل الحدث.
إلى ذلك، أكد مصدر في الشرطة الفرنسية مقتل مطلق النار. وأفاد المصدر أن مهاجم الشانزيليزيه الذي قتل معروف لدى الشرطة.
وأعلن مكتب الادعاء أن مكتب مكافحة الإرهاب فتح تحقيقا في إطلاق النار.
مشتبه به قادم من بلجيكا ومصنف إرهابي
كما أفاد المصدر الأمني بأن الشرطة داهمت منزل مهاجم الشانزيليزيه شرق باريس.
من جهته، أفاد مراسل الحدث أنه شوهد عناصر من الشرطة يتوافدون إلى شارع باسانو وهو شارع فرعي من جادة الشانزيليزيه، بعد الاشتباه بأحد الأشخاص.
وفي خطوة قد ترجح أكثر سيناريو وجود شريك آخر للمهاجم، أصدرت الشرطة مذكرة توقيف بحق مشتبه به ثان قالت إنه قدم من بلجيكا بالقطار، وإنه مصنف إرهابياً.
وكانت الشرطة الفرنسية طوقت في وقت سابق موقع اطلاق النار في الشانزيليزيه، وطلبت من كافة المواطنين والمتواجدين قرب الموقع عدم سلوك "الشارع الفرنسي الشهير"، بحسب ما أفاد مراسل الحدث. كما أغلقت جميع محطات المتروالمحيطة بالشانزيليزيه، وقوس النصر، وجورج 5.
إلى ذلك، وصل أفراد من قوات النخبة الفرنسية إلى الموقع، وشوهدت مروحيات تحلق فوق المكان، فضلاً عن سيارات أمنية متخصصة بتفكيك المتفجرات.
يذكر أن شارع الشانزيليزيه يعتبر أحد أهم المعالم والشوارع في العاصمة الفرنسية ، وهو قبلة لسياح العالم أجمع.
كما يشار إلى أن السلطات الفرنسية كانت أوقفت قبل يومين شابين قالت إنهما ينتميان لتنظيم داعش في مارساي، يشتبه بتحضيرهما لهجمات ارهابية في البلاد.
ويأتي هذا الهجوم قبل يومين من الدورة الأولى لـ الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، والتي تشهد تأهباً أمنياً غير مسبوق.
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