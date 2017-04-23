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المصنفة ايضاً في: اخبار العالم, استراليا

كوريا الشمالية تهدد أستراليا بهجوم نووي.. ما السبب؟

آخر تحديث: منذ 16 ساعة 24 دقيقة
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 131
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كوريا الشمالية تهدد أستراليا بهجوم نووي.. ما السبب؟

هددت كوريا الشمالية، أستراليا بتوجيه ضربة نووية لها، منتقدة تصريح وزيرة خارجيتها جولي بيشوب، التي اعتبرت البرنامج النووي الكوري "خطرا شديدا" على بلادها.

 

واتهم أحد الناطقين باسم الخارجية الكورية أستراليا بانتهاج "تأييد أعمى" للولايات المتحدة.

 

وقال في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية الأحد: "إذا كنتم وزير خارجية بلد ما، فعليكم الانتباه إلى اللغة التي تستخدمونها، وأن تتحدثوا عن جوهر القضية بعقلانية".

 

وحمّل المتحدث الولايات المتحدة مسؤولية التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مضيفًا أنه "إذا واصلت أستراليا اتّباع التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة من أجل عزل وخنق كوريا الشمالية فسيكون ذلك بمثابة انتحار".

 

وكان رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، قال على هامش زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى البلاد، إن "النظام المتهور والخطير في كوريا الشمالية يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر".

 

وتسعى واشنطن إلى تجريد بيونغ يانغ، من قدراتها النووية والبالستية، إلا أن الأخيرة تواصل تجاهلها، وتطوير أسلحتها وترسانتها في كلا المجالين في تحد لقرارات مجلس الأمن والحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي عليها.

المصدر: عربي21

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