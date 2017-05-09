- ريهانا بالبيكيني الأصفر الذي كشف مؤخرتها بشكل معيب!!
- رجل سعودي يطلق أخته
- بالخطوات...اكتشف سرقة "واي فاي" الإنترنت الخاص بك
- سوريا.. جولة جديدة من محادثات جنيف في 16 مايو
- وزير دفاع إيران يهاجم حكام العرب.. هكذا هدّد السعودية
- أستراليا: إيمان شاروبيم.. حياة من الرفاهية على حساب المهاجرات
- أستراليا تفرض غرامة 5000 دولار على كل أجنبي يترك منزله خاويا
- «حماس»: خطأ تقديم الآيديولوجيا على القضية
- انفصال الجنوب عن اليمن
- فوز بأصوات مستعارة وربح على درب هزيمة
- «البرتقالي» يناور ويعيد «الكرة» لحزب الله... وهذه «هواجس» بري
- عون: إطمئنوا.. سنصل الى قانون.. وبرِّي قلق من «تقسيم».. ودردشة في السراي
- «القوات» ماضية في الهجوم على «التيار» كهربائياً: حرب «التصويت» تستعر
- حدود المناطق الآمنة في سوريا
- توقعات الأبراج ليوم May 9, 2017
- الحريري يعرض مشروعاً انتخابياً اليوم
- حدث في مثل هذا اليوم May 9, 2017
- هل ينجح الحريري في إخراج لبنان من أَسْر قانون الانتخاب؟
- يوفنتوس والتاريخ في وجه موناكو
- غموض في جريمة قتل الشابة إيليان... والقضية تتفاعل
- رواية مغايرة للأزمة بين «الأصفر» و«البرتقالي»
- مساعٍ جدّية لاعتماد مشروع ميقاتي مُعدَّلاً...
- الطريق الأقصر إلى قانون 2008 لا تمر بالمادتين 25 و74
- وليد جنبلاط: لعهد متعثّر وبرّي حليفي الوحيد
- قصة الغزو الأميركي للبنان بعد أحداث العام ١٩٥٨
وزير دفاع إيران يهاجم حكام العرب.. هكذا هدّد السعودية
هاجم وزير الدفاع الإيراني، العميد حسين دهقان، الحكام العرب، دون تسميتهم، واصفا إياهم بـ"الجهلة، وغير الناضجين".
ونقلت وكالة "فارس" عن دقهان، خلال كلمة له بـ"المهرجان التاسع لعلي الأكبر (الجندي الشاب)"، أن "عهد الكابوي الأمريكي ولّى".
وتابع بأن "قواتنا المسلحة اليوم ليست مثل القوات المسلحة في سائر الدول مسؤولة عن صيانة استقلال ووحدة التراب، بل تعمل بإيمان، وليعلم المسؤولون أنهم مكلفون بألّا يغفلوا لحظة واحدة عن رقي الجنود".
وأضاف: "نمر بمرحلة هامة للغاية، وهي مرحلة تكوين النظام الأمني السائد على العالم، وهزيمة نظام الاستكبار، وتحقق ثمار مجاهدة كل الشعوب التي تعرضت لظلم الاستكبار".
وفي تهديده لخصوم إيران، قال دهقان: "ألا يريد أولئك أن يتعظوا من التاريخ؟ ألم يستخدموا كل قدراتهم ضدنا خلال الثلاثين وبضع سنوات الماضية؟ ألم يشن صدام حربا ضدنا بمساعدة كل العالم والعالم العربي؟ هل توقف الاستكبار والرجعية العربية لحظة واحدة عن التآمر ضدنا بعد حرب صدام؟".
وعن تصريحات محمد بن سلمان الأخيرة التي هاجم فيها إيران، قال دهقان: "يقوم اليوم شاب عديم التجربة أسكرته السلطة والجاه، الذي جاءه بالمجان، بالتحدث بغطرسة ويهدد شعبنا، ويقول بكل صلافة إنه سيجر الحرب إلى إيران".
وأضاف: "ألا تلاحظون أنكم لم تنفكوا لحظة واحدة حتى الآن عن التآمر ضدنا؟ إنكم تحاربون الإسلام، وتسيرون وفق الفكر الجاهلي، لقد عقدتم ميثاق الأخوة مع العدو التاريخي للإسلام والمسلمين. فهل عدتم إلى عصر الجاهلية؟".
وفي سياق متصل، قال حسين دهقان في تصريحات لقناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، إنه "إذا ارتكبت الرياض أي حماقة فلن يبقى من السعودية مكان آمن غير مكة والمدينة المنورة".
واتهم دهقان الحكومة السعودية بعدم إدراك ما تقوله، مطالبا إياها بالانسحاب من اليمن، وعدم التدخل في شؤون المنطقة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- شطحات مادونا.. صورة عارية "غريبة" على إنستغرام
- جدل بمواقع التواصل بسبب صورة مثيرة لهيفاء بدراما رمضان
- بعد مطالبات بفصلها من التلفزيون الأسترالي.. هل تكون هذه نهاية أزمة الناشطة السودانية ياسمين عبدالمجيد؟
- بالفيديو... امرأة "أصيبت بالجنون" بعد أن شاهدت زوجها مع عشيقته
- دور المُعلِّمة الجديد.. السيدة الأولى التي اختبرت مهارات ماكرون وضبطت أداءه ستقود فرنسا بقيادتها الرئيس
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- وزير دفاع إيران يهاجم حكام العرب.. هكذا هدّد السعودية
- دور المُعلِّمة الجديد.. السيدة الأولى التي اختبرت مهارات ماكرون وضبطت أداءه ستقود فرنسا بقيادتها الرئيس
- إيمانويل ماكرون يصل الإليزيه رئيساً لفرنسا
- الجيش الألماني يفتش كلَّ ثكناته خوفاً من "النازيين الجدد" بصفوفه.. جنود يرغبون في قطع أعناق اللاجئين وقتلهم على الحدود
- اليوم.. الفرنسيون يختارون رئيسهم ويحسمون "مصير أوروبا"
- قرصنة بريد ماكرون تحيي قلقاً من «الفبركة والتضليل»
- أسطول روسيا المتهالك.. لماذا تغرق سفنها الحربية دائماً؟.. خبراء عسكريون يكشفون مفاجأة عن القوات البحرية الروسية
- تصاعُد احتمالات الحرب بين حزب الله وإسرائيل.. فما الذي قد تفعله روسيا إذا اندلعت المعركة؟
- 100 يوم من التقلب.. نكسات اقتصادية وتقلبات سياسية.. هذا ما جلبه ترامب على أميركا في أيام حكمه الأولى
- روسيا تتحدث عن تحضير أمريكا لحرب نووية عالمية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)