وزير دفاع إيران يهاجم حكام العرب.. هكذا هدّد السعودية

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هاجم وزير الدفاع الإيراني، العميد حسين دهقان، الحكام العرب، دون تسميتهم، واصفا إياهم بـ"الجهلة، وغير الناضجين".

ونقلت وكالة "فارس" عن دقهان، خلال كلمة له بـ"المهرجان التاسع لعلي الأكبر (الجندي الشاب)"، أن "عهد الكابوي الأمريكي ولّى".

وتابع بأن "قواتنا المسلحة اليوم ليست مثل القوات المسلحة في سائر الدول مسؤولة عن صيانة استقلال ووحدة التراب، بل تعمل بإيمان، وليعلم المسؤولون أنهم مكلفون بألّا يغفلوا لحظة واحدة عن رقي الجنود".

وأضاف: "نمر بمرحلة هامة للغاية، وهي مرحلة تكوين النظام الأمني السائد على العالم، وهزيمة نظام الاستكبار، وتحقق ثمار مجاهدة كل الشعوب التي تعرضت لظلم الاستكبار".

وفي تهديده لخصوم إيران، قال دهقان: "ألا يريد أولئك أن يتعظوا من التاريخ؟ ألم يستخدموا كل قدراتهم ضدنا خلال الثلاثين وبضع سنوات الماضية؟ ألم يشن صدام حربا ضدنا بمساعدة كل العالم والعالم العربي؟ هل توقف الاستكبار والرجعية العربية لحظة واحدة عن التآمر ضدنا بعد حرب صدام؟".

وعن تصريحات محمد بن سلمان الأخيرة التي هاجم فيها إيران، قال دهقان: "يقوم اليوم شاب عديم التجربة أسكرته السلطة والجاه، الذي جاءه بالمجان، بالتحدث بغطرسة ويهدد شعبنا، ويقول بكل صلافة إنه سيجر الحرب إلى إيران".

وأضاف: "ألا تلاحظون أنكم لم تنفكوا لحظة واحدة حتى الآن عن التآمر ضدنا؟ إنكم تحاربون الإسلام، وتسيرون وفق الفكر الجاهلي، لقد عقدتم ميثاق الأخوة مع العدو التاريخي للإسلام والمسلمين. فهل عدتم إلى عصر الجاهلية؟".

وفي سياق متصل، قال حسين دهقان في تصريحات لقناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، إنه "إذا ارتكبت الرياض أي حماقة فلن يبقى من السعودية مكان آمن غير مكة والمدينة المنورة".

واتهم دهقان الحكومة السعودية بعدم إدراك ما تقوله، مطالبا إياها بالانسحاب من اليمن، وعدم التدخل في شؤون المنطقة.

المصدر: عربي21