عاصفة إلكترونية دولية "غير مسبوقة".. وتحقيق دولي معقد

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أعلن المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، السبت، أن الهجوم الإلكتروني الدولي، الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات هو "بمستوى غير مسبوق".

وقال يوروبول في بيان إن "الهجوم الأخير هو بمستوى غير مسبوق، وسيتطلب تحقيقاً دولياً معقداً لمعرفة المذنبين".

وأوضح أن المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية "يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار، لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا".

وطالت سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتزامنة حوالي مئة بلد، السبت، بما في ذلك عشرات الشركات والمنظمات في العالم بينها مستشفيات بريطانية وشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الهجوم الإلكتروني بأنه "دولي".

أعلن المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، السبت، أن الهجوم الإلكتروني الدولي، الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات هو "بمستوى غير مسبوق".

وقال يوروبول في بيان إن "الهجوم الأخير هو بمستوى غير مسبوق، وسيتطلب تحقيقاً دولياً معقداً لمعرفة المذنبين".

وأوضح أن المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية "يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار، لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا".

وطالت سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتزامنة حوالي مئة بلد، السبت، بما في ذلك عشرات الشركات والمنظمات في العالم بينها مستشفيات بريطانية وشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الهجوم الإلكتروني بأنه "دولي".

المصدر: العربية نت