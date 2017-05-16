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مجلس الأمن يدين التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية

آخر تحديث: منذ 51 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 88
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مجلس الأمن يدين التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية

(أ ف ب) أدان مجلس الأمن الدولي بحزم إقدام كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ يوم الأحد، متعهّداً فرض عقوبات ضد «سلوك» بيونغ يانغ «المزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة».

 

وفي بيان دعمه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، وبمن فيهم الصين حليفة بيونغ يانغ، طلب المجلس من كوريا الشمالية أن تُظهر «بشكل فوري التزاما حقيقيا بنزع السلاح النووي، من خلال اتخاذها إجراءات واضحة»، وذلك غداة إطلاق صاروخ بالستي وصفه النظام الشيوعي الكوري الشمالي بأنه «قادر على حمل رأس نووي ثقيل».

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