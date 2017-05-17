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واشنطن: زعيم كوريا الشمالية مصاب بجنون العظمة وسنعاقب من يدعمه
جاءت تصريحات السفيرة الأمريكية قبل بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أمس الأول الأحد.
قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي امس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي دولة تقدم الدعم لكوريا الشمالية.
ووصفت في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بأنه "شخص مصاب بجنون العظمة ويتصور أننا نسعى إلى اغتياله أو إلى تغيير النظام في بلده".
جاءت تصريحات السفيرة الأمريكية قبل بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد الفائت.
وأردفت قائلة: "إما أن تقف هذه الدول معنا أو مع كوريا الشمالية، نحن سنعاقب أي دولة تقدم الدعم لها.. إن أي دولة تساند كوريا الشمالية إنما تقف بذلك في مواجهة العالم بأسره.. نحن نتحدث بشكل مستمر عن اختبار (صاروخي) وراء اختبار ولكن الآن الأمر تعدي ذلك".
وتابعت في الجلسة التي ما زالت مستمرة حتى الساعة 20.50 تغ: "ولا يمكن لذلك الوضع أن يستمر نحن نعتبر ذلك بمثابة تهديد لكل دولة".
وردا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الروسي فلادمير بوتين قبل يومين والتي دعا فيها إلي "وقف تخويف كوريا الشمالية"، قالت هايلي: "وماذا عن تخويفنا نحن؟ إن التجارب التي تجريها كوريا الشمالية تعمل على تخويفنا نحن، وأعتقد أن فكرة روسيا القائلة بأننا نعمل علي تخويف كوريا الشمالية هي فكرة خاطئة وعلي موسكو أن تختار موقفها".
وحول موقف الصين من فرض مجلس الأمن الدولي لعقوبات جديدة على كوريا الشمالية قالت هايلي: "نريد أن نبعث برسالة قوية وموحدة، والصين تعمل معنا من أجل تشديد العقوبات على كوريا الشمالية ونحن لم نسمع من بكين أي شيء في الأسابيع الماضية بهذا الصدد ونأمل منهم أن يمضوا قدما في هذا الشأن".
وفجر اليوم الثلاثاء أدان مجلس الأمن، في بيان، التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا على إطلاق صواريخ باليستية، ملوحاً بفرض المزيد من العقوبات ضد بيونغ يانغ.
وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقاً ردا على تجاربها النووية الخمس، فضلا عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير. وتلوح بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سادسة.
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