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داعش يهدد بـ"حرب شاملة" على الغرب في رمضان
نشر تنظيم داعش الإرهابي فيديو جديد، يدعو فيه إلى شن "حرب شاملة" على الغرب "الكفار" بحسب قولهم، وذلك في بداية شهر رمضان المبارك، وفقا لما ذكرته صحيفة دايلي ميل.
وحثت الجماعة الإرهابية في فيديو تحت عنوان "أين هم أسود الحرب" المتطرفين قائلة "إخواننا في أوروبا يجب أن تهاجموا الناس في منازلهم وأسواقهم وطرقهم ومنتدياتهم".
وأشاد الفيديو بالهجوم الإرهابي الدامي الأخير في قاعة أرينا للحفلات في مانشستر، والذي نفذه الانتحاري سلمان عبيدي، حيث فجر نفسه وقتل 22 شخصا وجرح العشرات.
وأيد داعش الهجوم قائلا "استهدافكم لما يسمى الأبرياء والمدنيين محبوب من قبلنا، وهذا العمل فعال جدا، إذ يمكنك الحصول على مكافأة كبيرة أو أن تنال الشهادة في رمضان".
وفي العالم الماضي قتل أكثر من 400 شخص في أنحاء العالم، من خلال فظاعات إرهابية نفذتها داعش خلال شهر رمضان.
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