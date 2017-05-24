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"كأنه شاهد وحشاً"!.. بالفيديو بابا الفاتيكان يبتسم في وجه ميلانيا لكن ماذا حصل عندما أدار وجهه لترامب؟
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبابا الفاتيكان، فرنسيس، في أثناء استقباله كلاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، وكانت ملامح وجه البابا قد تغيرت عندما أدار وجهه للنظر في وجه ترامب.
ويظهر البابا بالفيديو وهو يبتسم في وجه ميلانيا ترامب التي كانت ترتدي حجاباً أسود، لكنه عندما حوّل وجهه نحو الرئيس الأميركي تبدلت ملامحه وبدأت ابتسامته بالاختفاء "كأنه شاهد وحشاً"!
وكان البابا فرنسيس قد بدا في مستهل استقباله لترامب وعائلته جدياً، لكنه شوهد وهو يبتسم لاحقاً، وتبادلا الهدايا وحديثاً دام لمدة 30 دقيقة.
ويبدو أن الحوار مع عائلة الرئيس الأميركي لم يخلُ من المزاح؛ إذ قال البابا لزوجة ترامب ميلانيا: "ما الذي تعطينه ليأكله (بوتيكا)؟"، في إشارة إلى كعك مشهور بهذا الاسم في سلوفينيا، موطن ميلانيا.
فهزَّت ميلانيا رأسها موافقةً وهي تبتسم، وفق ما ذكره موقع دي فيلت الألماني.
وكان الصحفيون الموجودون هناك قد احتاروا في ماهية اسم "بوتيكا" الذي قاله البابا، وتمت ترجمته من قِبل البعض إلى "بيتزا".
ويتكون هذا الكعك عادةً من لفائف العجين المعبّأة بالعسل والجوز.
وكانت ميلانيا وابنته إيفانكا قد ظهرتا خلال زيارة البابا فرنسيس بالفاتيكان في روما، صباح الأربعاء 24 مايو/أيار 2017، مرتديتين زياً أسود وحجاباً، وهو الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن سبب ارتدائهما الحجاب في الفاتيكان، في الوقت الذي ظهرتا فيه من دونه بالسعودية في الجولة الرئاسية ذاتها.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها، إلى أن السيدتين التزمتا بتقليد متبع في الفاتيكان؛ إذ سبق أن حضرت سيدات مشاهير في زي مشابه لمقابلة البابا، على نحو الأميرة ديانا لدى زيارتها البابا يوهانس باول الثاني مع زوجها الأمير تشارلز في عام 1985.
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