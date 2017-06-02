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بالفيديو.. انفجار قوي يهز مدينة شيراز الإيرانية
أفاد وكالة سبوتنيك الروسية ، امس الجمعة، بأن انفجارا قويا هز مدينة شيراز الإيرانية، مخلفا إصابة 17 شخصا على الأقل.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارًا قويًا هز مدينة شيراز الإيرانية ولم تعرف أسبابه بعد، فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لقطات فيديو قالو إنها لإنفجار وقع بأحد شوارع مدينة شيراز مركز محافظة فارس الإيرانية.
وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية إصابة 17 شخصًا جراء الانفجار وفق معلومات أولية نقلا عن شهود عيان.
ووقع الانفجار في مركز للتسوق في حدود الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي ما أسفر عن تحطم النوافذ في المتاجر القريبة.
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