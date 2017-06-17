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بالفيديو.. اللحظات الأولى لكارثة المدمرة الأميركية
رصد شريط مصور اللحظات الأولى التي أعقبت حادثة اصطدام مدمرة أميركية وسفينة شحن فيليبينية قبالة السواحل اليابانية، مما أسفر عن فقدان سبعة من أفراد البحرية الأميركية.
وأظهرت الصور التي التقطت من مروحية شاركت في عملية الإنقاذ قارب تابع لخفر السواحل اليابانية قرب المدمرة "يو.اس.أس.فيتزجيرالد" التي بدت عليها آثار الاصطدام،
وكان الأسطول السابع في البحرية الأميركية قال إن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة "إيه.سي.أكس.كريستال" أثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.
وقال أسطول المحيط الهادئ إنه لم يعرف "حجم الإصابات في صفوف أفراد الطاقم"، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق في الحادث.
وبحسب البحرية الأميركية، فإن مروحية يابانية ساهمت في إخلاء جندي جريح، ما يؤشر إلى أن جروحه خطرة لدرجة تستدعي نقله على وجه السرعة إلى اليابسة.
وأضافت أن "الاصطدام أسفر عن تضرر "يو.أس.أس.فيتزجيرالد" في ميمنتها فوق خط الماء وتحته، وقد أدى أيضا لتدفق بعض الماء" إلى داخل المدمرة.
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