- للمرة الثالثة… قرار خليجي بأخذ المبادرة
- لا تنفق سنتا واحدا في المنزل.. لا تتزوج يابانية!!
- الوضع في قطر صعب
- مشاهدة عارضات أزياء بدينات تجلب لكِ الصحة
- توقعات الأبراج ليوم June 18, 2017
- بدون تعليق
- ترامب مدين للمصارف بمئات الملايين من الدولارات
- تسوية قانون الانتخاب كرّست حلف عون - الحريري وخلاف زعيم «المستقبل» مع جنبلاط على حاله
- عون يدعو رؤساء احزاب الحكومة الى بعبدا لخطة اصلاحية شاملة
- لماذا تحولت الشروط الى “شكاوى” في الازمة القطرية؟ وكيف تحولت واشنطن من طرف الى وسيط؟ واين اخطأ خصوم قطر واين اصابوا؟ واليكم “رصدا” للشروط العشرة التي ستدور حولها المفاوضات الوشيكة.. وفرص القبول والرفض
- الأهلي المصري ينسحب من «مونديال قطر»
- عون يوقع قانون الانتخابات «استثنائيا» ويحيله للنشر
- أستراليا.. تفاصيل مثيرة في محاكمة سليم مهاجر في قضية الاحتيال الانتخابي
- استطلاع صادم: 40 % من الأستراليين يعانون من ضغوط مالية
- ايطاليا الباب السوري الى أوروبا برؤية روسية وبطون الجغرافيا التركية مرجل الجماعات السلفية الوهابية
- أن تكون لبنانياً يعني أن تكون شخصاً غير مؤثر
- الحريري: كثر الحديث عن تناقض بين المجتمع المدني ومشروعنا السياسي
- القتل العشوائي في لبنان: فنجان نسكافيه أو إشكال مروري قد يودي بحياتك
- آلاف الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منها منذ أشهر.. سعودي أوجيه المملوكة لسعد الحريري تُسرّح كوادرها وتغلق بالكامل
- السموم في الملابس: ومن الموضة ما قتل!
- بالفيديو.. اللحظات الأولى لكارثة المدمرة الأميركية
- وادي قاديشا
- 10 مليارات.. كيف نطعمهم؟
- هكذا استغاثت عائلة لبنانية من 6 أفراد اختفت بحريق لندن
- «النظام النسبي» يشق طريقه: وإعتراضات في المجلس وصدامات في الشارع
ترامب مدين للمصارف بمئات الملايين من الدولارات
واشنطن – «الحياة»، رويترز، أ ب: توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كامب ديفيد لقضاء عطلته الأسبوعية في المنتجع المملوك للدولة، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة. وتوافَق تفضيل ترامب البساطة هذا الأسبوع على قضاء عطله في منتجعاته الفخمة، مع كشف أن الرئيس الأميركي مدين لمصارف عدة بما يفوق الـ 315 مليون دولار.
ودفع خيار ترامب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، المعلقين إلى استعادة تصريحات للرئيس المحب الفخامة، بأن منتجع كامب ديفيد «ريفي جداً، وقد لا يرغب المرء في أن يقضي فيه مدة تفوق 30 دقيقة».
وفاخر الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر» أمس، بتنفيذه وعداً جديداً من وعوده الانتخابية، نتيجة تراجعه عن سياسة الانفتاح حيال كوبا التي انتهجها سلفه باراك أوباما، مشيراً إلى أن أصدقاءه أبناء الجالية الكوبية- الأميركية في فلوريدا سعداء جداً بالأمر التنفيذي الذي وقعه في هذا الشأن.
وغمز معلقون في أميركا والخارج من قناة ترامب، معتبرين أن قراره التراجع عن سياسة الانفتاح حيال كوبا، بمثابة هدية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيكون مسروراً لاستعادة نفوذه على الجزيرة التي لا تبعد أكثر من 90 ميلاً بحرياً عن الشواطئ الأميركية.
وكشف المكتب الأميركي لأخلاقيات العمل في واشنطن في إقرار مالي صدر ليل الجمعة– السبت، أن ديون ترامب الشخصية في مصارف أميركية وألمانية وغيرها، بلغت 315.6 مليون دولار على الأقل حتى منتصف 2017.
كما أظهر الإقرار المالي أن ترامب حقق دخلاً بلغ نحو 20 مليون دولار من فندقه الجديد في واشنطن الذي افتتح في أيلول (سبتمبر) الماضي قرب البيت الأبيض. كذلك زادت إيرادات منتجع مار الاغو في فلوريدا الذي يملكه ويُطلق عليه اسم «البيت الأبيض الشتوي».
وكشف ترامب أن دخله في 2016 وبداية 2017 بلغ 594 مليون دولار على الأقل، فيما تقدر قيمة أصوله بما لا يقل عن 1.4 بليون دولار.
وبينت وثيقة الإقرار التي تقع في 98 صفحة ونشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب أخلاقيات العمل، أن ترامب مدين لـ «دويتشه بنك تراست كومباني أميركاس»، وهي وحدة تابعة لمصرف «دويتشه بنك» الألماني، بما لا يقل عن 130 مليون دولار.
كما بينت الوثائق أنه مدين لشركة «لادر كابيتال كورب»، وهو مصرف للقروض العقارية، بما لا يقل عن 110 ملايين دولار. وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن «الرئيس ترامب أبدى ترحيبه بأن يتقدم طوعاً ببيان الإقرار المالي الشخصي»، مضيفاً أن «مكتب أخلاقيات العمل في الحكومة صدق عليه وفقاً للإجراءات المتبعة». ورفض ناطق باسم المكتب التعليق على محتوى الإقرار، لكنه اكتفى بتأكيد مصادقة المكتب عليه. وكان ترامب أصدر إقراراً مالياً في أيار (مايو) 2016. وأشارت حملته الانتخابية في حينه إلى أن الإقرار يظهر أن قيمة ثروته الصافية تبلغ عشرة بلايين دولار. وشكك بعض منتقديه بالرقم ووصفوه بأنه مبالغ فيه.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- مايلي سايرس عارية إلى جانب حبيبتها في جلسة تصويرية لمجلة "W"
- كاترينا كيف في أجرأ جلسة تصويرية
- بعد وجود طفلة في كليب فارس كرم.. هجوم صاعق من ميريام كلينك!
- لماذا تحولت الشروط الى “شكاوى” في الازمة القطرية؟ وكيف تحولت واشنطن من طرف الى وسيط؟ واين اخطأ خصوم قطر واين اصابوا؟ واليكم “رصدا” للشروط العشرة التي ستدور حولها المفاوضات الوشيكة.. وفرص القبول والرفض
- بالفيديو.. اللحظات الأولى لكارثة المدمرة الأميركية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ترامب مدين للمصارف بمئات الملايين من الدولارات
- بالفيديو.. اللحظات الأولى لكارثة المدمرة الأميركية
- رجل يطرح وزيرة فرنسية أرضاً
- تعيين السيدة المثلية آنا برنابيتش رئيسة للحكومة في صربيا
- السكان قفزوا من المبنى هرباً من الموت.. قتلى في ليلة مروِّعة عاشتها لندن بعد احتراق برج مكون من 27 طابقاً
- إحصائية: 80 % من حوادث الإرهاب بعد 11 سبتمبر نفذها غير مسلمين
- قتل 12 وجرح 42 في طهران باقتحام البرلمان ومرقد الخميني
- قتلى وجرحى في هجمات على البرلمان الإيراني وضريح الخميني.. وداعش يتبنَّى التفجيرات
- مفاجأة.. صديق العتيبة حرّض على انقلاب تركيا قبل وقوعه بشهر
- مقتل 7 أشخاص في هجمات إرهابية بلندن
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)