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المصنفة ايضاً في: اخبار العالم, تقارير بالفيديو

فيديو من لندن لداهس المصلين الصارخ: سأقتل كل المسلمين

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: العربية نت - كمال قبيسي
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 185
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ظهر فيديو تعرضه "العربية.نت" الآن، عن اعتقال الرجل الذي دهس المصلين في الواحدة فجر الاثنين قرب مسجد "دار الرعاية الإسلامية" في منطقة "فنسبري بارك" شمال لندن، واستهدف بها خارجين من صلاة التراويح، فيما ظهر شاهد عيان مهم، سمع الداهس الذي قتل شخصاً وجرح 8 آخرين تم نقلهم إلى 3 مستشفيات، يصرخ أنه يريد قتل كل المسلمين.

 

شاهد العيان والسماع، عبدالرحمن صالح العمودي، وهو من مدينة المكلا في اليمن، وفق ما اتضح من جولة قامت بها "العربية.نت" في حسابه "الفيسبوكي" روى لموقع BuzzFeed News الإخباري، أن السائق البالغ 48 سنة، داهم فجأة من كانوا على الرصيف "فجرح 8 إلى 10 منا على ما أعتقد، وتمكنت أنا من النجاة"، كما قال.

 

ذكر العمودي أيضاً أن صديقين له اعترضا السائق، وسيطرا عليه ومنعاه من مغادرة المكان هرباً "عندها بدأ ينتفض ويركل الممسكين به بقدميه ويردد صارخاً: سأقتل كل المسلمين، لكنهما ظلا ممسكين به مدة 20 دقيقة إلى أن وصلت الشرطة" التي تسلمته من معتقليه.

 

الشرطة وصفت ما حدث بـ عمل_إرهابي، والشيء نفسه ذكرته رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في بيان أصدرته، فيما وصف عمدة لندن، صديق خان، الاعتداء بأنه "مروع" وأعلن في بيان كتبه في حسابه "الفيسبوكي" وأطلعت عليه "العربية.نت" عن نشر أعداد إضافية من الشرطة لتأمين المصلين في شهر_رمضان. أما السيارة، أداة الدهس الإرهابي، فتم استئجارها من شركة لتأجير السيارات في مقاطعة ويلز.

 

المصدر: العربية نت - كمال قبيسي

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