- هي بينج.."الأم الروحية" لعصابة غسيل الأموال في أستراليا
- «خبصة» تعقيدات في القانون النسبي تهدّد مجلس 2018!
- البداوي: ترتدي الثوب الطرابلسي الانتخابي، و″المستقبل″ يتراجع!
- الحريري يُضرب من بيت أبيه .. ويصمت!
- إسقاط مقاتلة وصواريخ إيرانية.. التوتر الدولي يتصاعد بسوريا
- فيديو من لندن لداهس المصلين الصارخ: سأقتل كل المسلمين
- الإرهاب
- طريق بغداد - دمشق مفتوح في الاتجاهين
- الرجل الذي ارتدى «معطف التاريخ»
- ملك عصري يستضيف رئيسا عصريا
- توقعات الأبراج ليوم June 19, 2017
- عن البغدادي الذي قتله الروس
- ازمة الخليج تقلب المعادلات الفلسطينية رأسا على عقب.. التقارب “الحمساوي الدحلاني” يبني جسرا مصريا اماراتيا سعوديا الى قطاع غزة على حساب قطر ويخرج “حماس″ من قوائم “الإرهاب” مؤقتا.. “منظمة تحرير” بديلة في الطريق.. وعباس يعيش أسوأ ايامه
- ترحيب دولي بإنجاز قانون الانتخاب اللبناني وتلويح بعقوبات قاسية على «حزب الله»
- مصدر: كتلة «المستقبل» من 34 نائباً إلى 18 بعد الانتخابات
- خطّة الكهرباء على طاولة الحكومة: تجدّد الهجوم القوّاتي على التيار؟
- لمَن تقترع «السنة الإقليمية اللاهِبة» في انتخابات 2018 اللبنانية؟
- قاسم : علاقتنا بـ «التيار» راسخة... وتوقعوا مُفاجآت.. باسيل: نحن وحزب الله «الحضن»... وتحالفنا ثابت
- التعقيدات التطبيقية في قانون الانتخاب الجديد
- لقاء تشاوري في بعبدا الخميس لتنشيط المجلس والحكومة
- حدث في مثل هذا اليوم June 19, 2017
- «حزب الله» وعون والحسابات غير الإنتخابية
- قانونٌ وَليدُ صيغةٍ بَلغَت «سِنَّ اليأس»
- حبيش يفوز بكرسي في إفطار العونيين
- «تهريبة» فصل المنية عن الضنية: المستقبل متّهمٌ أول
فيديو من لندن لداهس المصلين الصارخ: سأقتل كل المسلمين
ظهر فيديو تعرضه "العربية.نت" الآن، عن اعتقال الرجل الذي دهس المصلين في الواحدة فجر الاثنين قرب مسجد "دار الرعاية الإسلامية" في منطقة "فنسبري بارك" شمال لندن، واستهدف بها خارجين من صلاة التراويح، فيما ظهر شاهد عيان مهم، سمع الداهس الذي قتل شخصاً وجرح 8 آخرين تم نقلهم إلى 3 مستشفيات، يصرخ أنه يريد قتل كل المسلمين.
شاهد العيان والسماع، عبدالرحمن صالح العمودي، وهو من مدينة المكلا في اليمن، وفق ما اتضح من جولة قامت بها "العربية.نت" في حسابه "الفيسبوكي" روى لموقع BuzzFeed News الإخباري، أن السائق البالغ 48 سنة، داهم فجأة من كانوا على الرصيف "فجرح 8 إلى 10 منا على ما أعتقد، وتمكنت أنا من النجاة"، كما قال.
ذكر العمودي أيضاً أن صديقين له اعترضا السائق، وسيطرا عليه ومنعاه من مغادرة المكان هرباً "عندها بدأ ينتفض ويركل الممسكين به بقدميه ويردد صارخاً: سأقتل كل المسلمين، لكنهما ظلا ممسكين به مدة 20 دقيقة إلى أن وصلت الشرطة" التي تسلمته من معتقليه.
الشرطة وصفت ما حدث بـ عمل_إرهابي، والشيء نفسه ذكرته رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في بيان أصدرته، فيما وصف عمدة لندن، صديق خان، الاعتداء بأنه "مروع" وأعلن في بيان كتبه في حسابه "الفيسبوكي" وأطلعت عليه "العربية.نت" عن نشر أعداد إضافية من الشرطة لتأمين المصلين في شهر_رمضان. أما السيارة، أداة الدهس الإرهابي، فتم استئجارها من شركة لتأجير السيارات في مقاطعة ويلز.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- فيديو من لندن لداهس المصلين الصارخ: سأقتل كل المسلمين
- ترامب مدين للمصارف بمئات الملايين من الدولارات
- بالفيديو.. اللحظات الأولى لكارثة المدمرة الأميركية
- رجل يطرح وزيرة فرنسية أرضاً
- تعيين السيدة المثلية آنا برنابيتش رئيسة للحكومة في صربيا
- السكان قفزوا من المبنى هرباً من الموت.. قتلى في ليلة مروِّعة عاشتها لندن بعد احتراق برج مكون من 27 طابقاً
- إحصائية: 80 % من حوادث الإرهاب بعد 11 سبتمبر نفذها غير مسلمين
- قتل 12 وجرح 42 في طهران باقتحام البرلمان ومرقد الخميني
- قتلى وجرحى في هجمات على البرلمان الإيراني وضريح الخميني.. وداعش يتبنَّى التفجيرات
- مفاجأة.. صديق العتيبة حرّض على انقلاب تركيا قبل وقوعه بشهر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)