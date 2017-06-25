إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار العالم | برلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب ... زوجته ميلانيا
المصنفة ايضاً في: اخبار العالم

برلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب ... زوجته ميلانيا

القضاء يستدعي إيفانكا في قضية «تقليد» حذاء إيطالي

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الرأي الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 125
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
برلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب ... زوجته ميلانيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الذي يصوّر نفسه دائماً على أنه «ساحر النساء»، أن أكثر ما يعجبه في الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو زوجته ميلانيا.

 

وعاد برلسكوني (80 عاماً) الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات من قبل إلى الأضواء السياسية الأسبوع الماضي لحشد التأييد لحزبه «إيطاليا إلى الأمام»، قبيل جولة إعادة بالانتخابات المحلية اليوم، يأمل أن تنعش فرصه السياسية.

 

وفي برنامج حواري في محطة تلفزيون خاصة، سُئل عما إذا كان يشبع غروره تشبيهه بترامب، فرد برلسكوني: «لا يشعرني ذلك بشيء... لكن في ما يتعلق بترامب أقول مثل كثير من الرجال والنساء أنا أحب ميلانيا. لجمالها وأناقتها وسحرها».

 

وقال برلسكوني إنه لم يقابل ميلانيا من قبل لكنه شاهدها على شاشة التلفزيون، وأضاف: «سمعت كثيرا من الآراء المؤيدة (لها). حتى الديموقراطيون في أميركا لا ينتقدونها».

 

إلى ذلك، أفادت وكالة «بلومبرغ» أن محكمة أميركية استدعت إيفانكا، ابنة الرئيس ترامب في قضية «تقليد» حذاء من ماركة إيطالية فاخرة تملكها شركة «إكواتزورا».

 

ورفعت الشركة، دعوى قضائية ضد إيفانكا منذ 2016، بتهمة نسخها تصميم أحد أشهر صنادلها «وايلد ثينغ»، وتلاحقها هي وشريكها مارك فيشر بتهمة التقليد والمنافسة غير الشريفة.

 

وتباع صنادل «وايلد ثينغ» في الولايات المتحدة بسعر 785 دولاراً، فيما تباع صنادل «هيتي» المقلدة والعائدة لإيفانكا أقل بنحو 150 دولاراً.

 

ويطالب مقدمو الشكوى بقرار يمنع بيع وتوزيع صنادل «هيتي» وبعطل وضرر لم تحدد قيمتهما.

 

وبأمر من محكمة مانهاتن، فعلى إيفانكا أن تظهر في جلسة الاستماع قبل نهاية أكتوبر من هذا العام، وسمح لها بإعطاء شهادتها في واشنطن حيث تقيم حالياً بدلا من الإدلاء بها في نيويورك.

المصدر: صحيفة الرأي الكويتية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)