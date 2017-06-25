برلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب ... زوجته ميلانيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الذي يصوّر نفسه دائماً على أنه «ساحر النساء»، أن أكثر ما يعجبه في الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو زوجته ميلانيا.

وعاد برلسكوني (80 عاماً) الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات من قبل إلى الأضواء السياسية الأسبوع الماضي لحشد التأييد لحزبه «إيطاليا إلى الأمام»، قبيل جولة إعادة بالانتخابات المحلية اليوم، يأمل أن تنعش فرصه السياسية.

وفي برنامج حواري في محطة تلفزيون خاصة، سُئل عما إذا كان يشبع غروره تشبيهه بترامب، فرد برلسكوني: «لا يشعرني ذلك بشيء... لكن في ما يتعلق بترامب أقول مثل كثير من الرجال والنساء أنا أحب ميلانيا. لجمالها وأناقتها وسحرها».

وقال برلسكوني إنه لم يقابل ميلانيا من قبل لكنه شاهدها على شاشة التلفزيون، وأضاف: «سمعت كثيرا من الآراء المؤيدة (لها). حتى الديموقراطيون في أميركا لا ينتقدونها».

إلى ذلك، أفادت وكالة «بلومبرغ» أن محكمة أميركية استدعت إيفانكا، ابنة الرئيس ترامب في قضية «تقليد» حذاء من ماركة إيطالية فاخرة تملكها شركة «إكواتزورا».

ورفعت الشركة، دعوى قضائية ضد إيفانكا منذ 2016، بتهمة نسخها تصميم أحد أشهر صنادلها «وايلد ثينغ»، وتلاحقها هي وشريكها مارك فيشر بتهمة التقليد والمنافسة غير الشريفة.

وتباع صنادل «وايلد ثينغ» في الولايات المتحدة بسعر 785 دولاراً، فيما تباع صنادل «هيتي» المقلدة والعائدة لإيفانكا أقل بنحو 150 دولاراً.

ويطالب مقدمو الشكوى بقرار يمنع بيع وتوزيع صنادل «هيتي» وبعطل وضرر لم تحدد قيمتهما.

وبأمر من محكمة مانهاتن، فعلى إيفانكا أن تظهر في جلسة الاستماع قبل نهاية أكتوبر من هذا العام، وسمح لها بإعطاء شهادتها في واشنطن حيث تقيم حالياً بدلا من الإدلاء بها في نيويورك.

المصدر: صحيفة الرأي الكويتية