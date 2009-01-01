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وفاة مصطفى طلاس ... رفيق حافظ الأسد
باريس - وكالات - توفي وزير الدفاع السوري الأسبق العماد مصطفى طلاس، امس، في أحد المستشفيات الفرنسية حيث كان يتلقى العلاج.
ونعى فراس طلاس، نجل وزير الدفاع ورجل الأعمال السوري، والده عبر «فيسبوك»، وكتب: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، أنعي إليكم وفاة والدي العماد مصطفى طلاس اليوم صباحا (امس) في باريس، بعيداً عن بلده التي أحب».
والعماد مصطفى طلاس (85 عاماً) من مواليد 11 مايو 1932 سياسي بعثي وجنرال عسكري شغل منصب وزيرالدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية ونائب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من العام 1972 حتى 2004.
ويعتبر من أبرز المقربين من الرئيس الراحل حافظ الأسد ضمن ما سمي بالحرس القديم. وهو أحد قادة حرب أكتوبر العام 1973 جبهة القنيطرة والجولان. وانشق عن الجيش السوري العام 2012 برفقة ابنه مناف طلاس.
اشترك مصطفى طلاس في فبراير 1966 في الانقلاب الذي أطاح الرئيس أمين الحافظ وعين بعدها قائدا للمنطقة الوسطى واللواء المدرع الخامس، وفي سنة 1968 أصبح رئيسا للأركان ونائب وزير الدفاع. وتقاعد طلاس في مايو العام 2004.
يشار أن طلاس من أبناء مدينة الرستن الواقعة في ريف حمص الشمالي والتي تعرف اليوم بأنها من أكبر المدن المعارضة للنظام السوري، فيما تؤكد تقارير أنه لعب دوراً كبيراً في تنصيب بشار الأسد في الحكم العام 2000.
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