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حادث مروع بألمانيا والشرطة تخشى "مقتل كثيرين"
اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة، صباح الاثنين، جنوبي ألمانيا، ما أدى إلى إشعال النيران في الحافلة، وإصابة العشرات، في وقت ذكرت السلطات أنها لا تعرف مصير 17 شخصا متوقعة "وفاة كثيرين".
وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيرين براندنستين للأسوشيتد برس "نخشى وفاة هؤلاء الناس جراء الحادث"، مشيرة إلى وجود إصابات بالغة في موقع الحادث بالقرب من مونشبرغ في ولاية بافاريا.
ولفتت براندنستين إلى أن الحافلة كانت تقل 46 راكبا وسائقين.
وعرضت قناة (إن تي في) الإخبارية الألمانية صورا للحافلة التي احترقت تماما لتتحول إلى هيكل أسود يتصاعد منه الدخان.
وهرعت طائرات الهليكوبتر وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين، وتم إغلاق الطريق السريع "إيه 9" في كلا الاتجاهين بسبب الحادث.
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