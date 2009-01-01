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تقارير: ألمانيا لم تتحقق من هوية 3638 طالب لجوء سوري وعراقي
أكدت تقارير إعلامية أن الولايات الألمانية لم تستطع حتى الآن التحقق من هويات 3638 طالب لجوء سوري وعراقي. ونقلا عن مصادر إعلامية فإن الموظفين لم يتحققوا من هوية المتقدمين بطلبات اللجوء واكتفوا بملء استبيانات عن هوياتهم.
قالت تقارير إعلامية في ألمانيا يوم الثلاثاء الفائت (الرابع من تموز/ يوليو) إن السلطات المعنية لم تستطع حتى الآن التحقق من هوية 3638 لاجئا سوريا وعراقيا.
وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الألماني(ZDF) ضمن برنامج "فرونتال 21" نقلا عن الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين(BAMF) أن التحقق من هوية هذه المجموعة من المتقدمين بطلبات لجوء أمر محفوف بالمخاطر لأن موظفي الهيئة لا يتحققون من هوية المتقدمين بطلبات لجوء مباشرة من خلال الحديث مع المتقدمين بل يكتفون بمجرد ملء استبيان عن هوياتهم.
من جانبها أكدت متحدثة باسم الهيئة في رد على سؤال بهذا الشأن من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ضرورة الانتهاء وبأثر رجعي من تسجيل هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا عام 2015 بطلبات لجوء. وأكدت المتحدثة "أن الولايات الألمانية أبلغتها العام الماضي بأنها تحصر أسماء جميع المتقدمين بطلبات لجوء، إلا أن الولايات الألمانية أكدت مؤخرا بأنه لم يتم حصر أسماء جميع اللاجئين" بحسب قولها.
وكانت الهيئة قد أقرت مطلع حزيران/ يونيو المنصرم بأنه وخلافا لبيانات سابقة صادرة عنها فإنها لم تأخذ بصمات جميع طالبي اللجوء في ألمانيا وصورهم، وأنه كان من المفترض أن يكمل هؤلاء إجراءات التسجيل في وقت لاحق.
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