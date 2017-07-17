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وزير ألماني يراهن على إعادة 200 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم
قال وزير التنمية الألمانية أن حكومته ومن خلال برنامج خاص ستعمل على تمكين 200 ألف لاجئ سوري على الأقل من العودة من ألمانيا إلى بلدهم، مضيفاً أنه وحتى منذ الآن قد يتم إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة والمحررة.
قال وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، أنه يمكن لبلده في السنوات المقبلة تمكين 200 ألف لاجئ سوري من العودة إلى وطنهم.
وأضاف الوزير أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على هامش مؤتمر قمة العشرين في هامبورغ بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا يشكل أملاً وفرصة لوضع حد للحرب السورية. وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة إذاعية مع "دويتشلاند فونك" ستبث يوم بعد غد الأحد (16 تموز/يونيو 2017),
وتابع الوزير قائلاً: "أتصور أنه يمكن لألمانيا إعادة 200 ألف لاجئ على الأقل وذلك من خلال برنامج خاص بذلك"، مضيفاً أنه وحتى منذ الآن قد يتم إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة والمحررة، حسب قوله.
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