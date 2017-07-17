إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار العالم | وزير ألماني يراهن على إعادة 200 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم
المصنفة ايضاً في: اخبار العالم

وزير ألماني يراهن على إعادة 200 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: DW
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 103
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
وزير ألماني يراهن على إعادة 200 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم
ارشيفية

قال وزير التنمية الألمانية أن حكومته ومن خلال برنامج خاص ستعمل على تمكين 200 ألف لاجئ سوري على الأقل من العودة من ألمانيا إلى بلدهم، مضيفاً أنه وحتى منذ الآن قد يتم إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة والمحررة.

قال وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، أنه يمكن لبلده في السنوات المقبلة تمكين 200 ألف لاجئ سوري من العودة إلى وطنهم.

 

وأضاف الوزير أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على هامش مؤتمر قمة العشرين في هامبورغ بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا يشكل أملاً وفرصة لوضع حد للحرب السورية. وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة إذاعية مع "دويتشلاند فونك" ستبث يوم بعد غد الأحد (16 تموز/يونيو 2017),

 

وتابع الوزير قائلاً: "أتصور أنه يمكن لألمانيا إعادة 200 ألف لاجئ على الأقل وذلك من خلال برنامج خاص بذلك"، مضيفاً أنه وحتى منذ الآن قد يتم إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة والمحررة، حسب قوله.

المصدر: DW

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)