- أميرال أمريكي: مستعدون لضرب الصين بالنووي
- خطة ميقاتي الإصلاحية: برنامج متكامل
- وزيرة فرنسية كانت مؤلفة لكتب متعة جنسية
- مقدمة برامج إيرانية "محافظة" تهز الشارع الإيراني
- قطر ترفض توريد شحنات غاز إضافية لمصر!
- نتنياهو يهاجم قناة الجزيرة ويتوعد بإغلاقها
- لعنة..البيت الأبيض تطارد الحريري: ماذا ينتظره في بيروت؟
- المواقع الأرثوذكسية تحت ″الوصاية المارونية″.. ومكاري يرفض التهميش!
- هل انتهت حرب داحس والغبراء الجديدة؟.. مرجعية “عربية” جديدة: واشنطن بالشراكة مع موسكو؟!
- الحريري: العلاقة مع حزب الله صعبة جداً في السياسات الإقليمية
- وقف إطلاق النار بين “حزب الله” والنصرة!… واللواء ابراهيم وسيطاً
- حرب إسرائيل و”الحزب” لن تكون مثل الـ2006!
- جمهور ريهانا يتكهن أنها حامل من صديقها السعودي
- تنظيم الأسرة يثري المجتمعات ويعزز اقتصادها
- حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 27, 2017
- هل «تتدحْرج» المواجهة الأميركية - الإيرانية إلى لبنان؟
- الجيش اللبناني يحارب وحده لطرد «داعش»
- نصرالله: التحرير ـ 2... للجميع
- إنتبه أنت في خطر...(قطر سابقاً)
- مفاوضات «الفرصة الأخيرة» في الجرود والجيش متأهِّب أمام «داعش»
- نصرالله يوزع الرسائل في خطاب «المنتصر النزيه»: «لبننة» المعركة... وإنصاف الجيش... ونصيحة للمسلّحين
- الحريري يبلع إهانة ترامب: لا تفرضوا عقوبات جديدة... فعّلوا القديمة!
- استقبال لافت للحريري من ترامب .. وتصاعد السجال بين «المستقبل» وحزب الله
- الجيش يقود حربَ تحرير جرود القاع ورأس بعلبك
أميرال أمريكي: مستعدون لضرب الصين بالنووي
أعلن قائد أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، سكوت سويفت، أن الولايات المتحدة مستعدة لأي هجوم أو أمر عسكري تتخذه القيادة الأمريكية العليا.
ورد الأميرال الأميركي، سكوت سويفت، على سؤال من أحد الحاضرين خلال مؤتمر أمني عقد في جامعة أسترالية بعد تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، عن إمكانية أمريكا ضرب الصين بالصواريخ النووية إذا أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر إلى القوات الأمريكية.
وقال سويفت "بالطبع نحن مستعدون لكل شيء وسنضرب الصين إذا صدر أمر بذلك من القيادات العليا".
يذكر أن العلاقات الصينية الأمريكية توترت خلال الفترة الحالية، خصوصا مع تواجد الأسطول الأمريكي في بحر الصين الجنوبي الذي يقوم باستفزاز الصين من خلال المناورات العسكرية المختلفة. وكانت الخارجية الصينية قد نددت بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية الاستفزازية في بحر الصين.
إعلانات Zone 5B
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أميرال أمريكي: مستعدون لضرب الصين بالنووي
- على مسمع الحريري.. ترامب أطلق كذبتيْن فاضحتيْن وزوّر "التاريخ"!
- 5 أسلحة أميركية ينبغي للإيرانيين الاستعداد لها قبل اندلاع الحرب مع واشنطن.. كل ما تريد معرفته عن قدراتها القتالية
- وزير ألماني يراهن على إعادة 200 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم
- أكبر مناورة عسكرية روسية تدفع دولة أوروبية للاستعداد لساعة الصفر بالأنفاق والملاجئ..
- أميركا تطالب كل الدول ببيانات شاملة عن المسافرين إليها.. وتهدد بعقوبات
- ترامب الابن: التقيت المحامية الروسية بحثاً عن معلومات... مسيئة لسمعة كلينتون
- قمة هامبورغ لا تزيل «العقدة الروسية»
- اتفاق جديد بين واشنطن وموسكو حول سوريا.. هذا ما سيُعلن عنه ترامب وبوتين في قمة العشرين
- تقارير: ألمانيا لم تتحقق من هوية 3638 طالب لجوء سوري وعراقي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)