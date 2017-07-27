أميرال أمريكي: مستعدون لضرب الصين بالنووي

أعلن قائد أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، سكوت سويفت، أن الولايات المتحدة مستعدة لأي هجوم أو أمر عسكري تتخذه القيادة الأمريكية العليا.

ورد الأميرال الأميركي، سكوت سويفت، على سؤال من أحد الحاضرين خلال مؤتمر أمني عقد في جامعة أسترالية بعد تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، عن إمكانية أمريكا ضرب الصين بالصواريخ النووية إذا أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر إلى القوات الأمريكية.

وقال سويفت "بالطبع نحن مستعدون لكل شيء وسنضرب الصين إذا صدر أمر بذلك من القيادات العليا".

يذكر أن العلاقات الصينية الأمريكية توترت خلال الفترة الحالية، خصوصا مع تواجد الأسطول الأمريكي في بحر الصين الجنوبي الذي يقوم باستفزاز الصين من خلال المناورات العسكرية المختلفة. وكانت الخارجية الصينية قد نددت بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية الاستفزازية في بحر الصين.

المصدر: sputniknews