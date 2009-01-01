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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.. وواشنطن وسيول تدرسان خيارات عسكرية للرد
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة 28 يوليو/تموز، أن قائدي الجيشين الأميركي والكوري الشمالي بحثا "خيارات رد عسكري" إثر إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.
وأفاد بيان للجنرال جو دنفورد قائد أركان الجيوش الأميركية بأنه تباحث والجنرال هاري هاريس قائد قيادة المحيط الهادئ في البحرية الأميركية، مع الجنرال لي سون جين قائد أركان جيوش كوريا الجنوبية. وعبر دونفورد وهاريس أثناء الاتصال عن الالتزام الثابت بالتحالف الأميركي الكوري الجنوبي، موضحاً أنه تم بحث "خيارات رد عسكري".
وفي وقت سابق، قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً في تجربة إطلاق بساعة متأخرة من الليل على غير العادة من إقليم جانجانج شمالي البلاد، وإنه سقط في البحر قبالة ساحلها الشرقي وربما في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.
وقال مسؤول في مكتب رئيس أركان الجيش في كوريا الجنوبية إن الإطلاق جرى في الساعة 11:41 مساء (14:41 بتوقيت غرينتش).
كما أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تجربة الإطلاق، وقالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات قطع مسافة 100 كلم، وإنها تجري المزيد من التقييم.
وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إن الرئيس دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي في الساعة الواحدة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، كما أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أنه سيعقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن الصاروخ طار لمدة 45 دقيقة.
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