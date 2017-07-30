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سلاح الجو الأمريكي يرد "عسكريا" على صواريخ كوريا الشمالية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 205
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سلاح الجو الأمريكي يرد &quot;عسكريا&quot; على صواريخ كوريا الشمالية

أعلن سلاح الجو الأمريكي إن قاذفتين أمريكيتين من طراز (بي-1بي) حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

 

وأضاف البيان الذي صدر اليوم الأحد، ونقلته وكالة روتيرز، إن طلعة القاذفتين التي جرت يوم السبت كانت ردا مباشرا على التجربة الصاروخية لأخيرة والتجربة التي سبقتها في الثالث من يوليو/ تموز.

 

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب كل البر الرئيسي الأمريكي مما أثار تحذيرا شديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: sputniknews

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