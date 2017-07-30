بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسياً أمريكياً رداً على العقوبات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن لدى روسيا طيف واسع من الإجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقال بوتين، إن روسيا عرضت على واشنطن التعاون عدة مرات بما في ذلك التعاون في الأمن السيبراني ولم تسمع سوى اتهامات لا أساس لها، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن روسيا والولايات المتحدة يحرزان تطورًا في التعاون بالرغم من الصعوبات.

وأوضاف الرئيس الروسي، أن كوسكو طمحت طويلاً في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة لكن يبدو أن الموقف لن يتغير قريبًا،

وأوضح الرئيس الروسي، أن 755 دبلوماسيا أمريكيا سيضطرون إلى مغادرة روسيا، مضيفا أن هذا الإجراء حساس بالنسبة لواشنطن.

وأكد أن أهم مناطق التعاون مع الولايات المتحدة هي الحرب ضد الإرهاب والتعاون في سوريا والحد من أسلحة الدمار الشامل.

المصدر: sputniknews