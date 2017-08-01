مفاجأة صادمة عن مدير الاتصالات الذي أقاله ترامب

ترامب أقال أنتوني سكاراموتشي من منصبه مديرا للاتصالات- أ ف ب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا يحوي معلومة صادمة، حول مدير الاتصالات الذي أقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته "عربي21"، فإن أنتوني سكاراموتشي، "مسجل كشخص ميت".

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر مدرج في دليل خريجي كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وجاء صادما بالنسبة للمسؤول الأمريكي الذي استقال مؤخرا.

وذكرت أن الدليل الخاص بالكلية التي تخرج منها سكاراموتشي، وصدر هذا الأسبوع، احتوى على علامة بجانب اسمه تشير إلى أنه ميت.

واعترفت كلية هارفارد للحقوق بالخطأ في دليلها، ونشرت بيانا اعتذرت فيه لسكاراموتشي، مؤكدة أن "الخطأ سيصحح في نسخ لاحقة".

ولم تقدم الجامعة أي تفسير لكيفية وقوع الخطأ، إلا أن تصحيح الأمر قد يأخذ وقتا طويلا إذ إن الدليل ينشر كل خمس سنوات، ولا يتاح سوى للخريجين.

ويبلغ سكاراموتشي من العمر 53 عاما وتخرج من الجامعة عام 1989.

وبحسب ما نشرته الصحف الأمريكية، فقد أقيل سكاراموتشي بعد عشرة أيام فقط من تعيينه وتوليه العمل.