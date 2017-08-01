رد روسي على "احتلال" دول البلطيق

نفى مسؤول روسي ادعاءات حلف شمال الأطلسي.

ونفى مندوب روسيا لدى حلف شمال الأطلسي الإشاعات التي ادعت أن روسيا ستغزو جمهوريات البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) بعد أن تعزز قواتها الموجودة في المنطقة المتاخمة لجمهوريات البلطيق خلال التمرين العسكري المعروف باسم "مناورات الغرب 2017".

ووصف ألكسندر غروشكو، مندوب روسيا الدائم لدى حلف الناتو تلك الإشاعات بالترهات والهلوسات، مشيرا إلى "أننا لا نحتاج إلى أي مناورات إذا رأينا أنه من الضروري أن نعزز قواتنا في مقاطعة كالينينغراد، فهي أرضنا".

وأضاف غروشكو في التصريحات الصحفية أن روسيا ترد على تعزيز قوات "شمال الأطلسي" في شرق أوروبا، وقد أقدمت على الخطوات الكفيلة بحماية مصالحها من "أي تطورات".

وكان حلف الناتو قد طالب روسيا "بتحسين الشفافية والمكاشفة" حول مناورات "الغرب 2017".

وضم الناتو جمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة بعدما خرجت من الاتحاد السوفيتي.