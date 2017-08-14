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هجوم مسلح على مطعم تركي بعاصمة بوركينا فاسو

آخر تحديث: منذ 6 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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هجوم مسلح على مطعم تركي بعاصمة بوركينا فاسو

ارتفع عدد ضحايا الهجوم على المطعم التركي في بوركينا فاسو إلى 17 شخصا، 8 الجرحى.

 

وأفادت معلومات في وقت سابق، على مهاجمة مسلحين لمطعم "عزيز اسطنبول" في عاصمة بوركينا فاسو أغادوغو، مما أدى إلى مصرع شخصين على الاقل بينهم أجنبي.

 

ووفقا للوكالة، فقد وصل ثلاثة رجال إلى المطعم بحلول 21.30 بالتوقيت المحلي [00.30 بتوقيت موسكو] وفتحوا النار على الجالسين على المقهى.

 

وقال نادل في المطعم "وصل ثلاثة رجال على متن سيارة رباعية الدفع نحو الساعة 21,30 وترجلوا من السيارة فاتحين النار على الزبائن الجالسين على شرفة" المطعم الذي يقصده مغتربون.

 

وأجلت الشرطة المدنيين من مطعم "اسطنبول" قبل وصول أفراد الجيش الذين قاموا فورا بشن هجوم مضاد. وقال مراسل فرانس برس، إن إطلاق النار كان قويا في البداية وأصبح متقطعا بوقت لاحق.

 

وقال وزير الاتصالات في بوركينا فاسو ريمي داندجينو اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في هجوم على مطعم في العاصمة واجادوجو.

 

وأضاف في تصريحات للصحفيين: " في الوضع الراهن لا يمكن استبعاد أن الذي حصل هو هجوم إرهابي".

المصدر: sputniknews

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