28 قتيلا و82 جريحا في اعتداء نفذته ثلاث انتحاريات بنيجيريا

(أ ف ب) قتل 28 شخصا على الأقل وأصيب 82 آخرون بجروح في هجوم نفذته أمس الثلاثاء ثلاث انتحاريات فجرن أحزمتهن الناسفة في مدينة مانداراري الواقعة على بعد 25 كيلومتر من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، كما أفادت مصادر محلية.

وقال بابا كورا المسؤول في ميليشيات مدنية تقاتل جماعة بوكو حرام الإرهابية إن «ثلاث نساء فجرن أحزمتهن الناسفة عند مدخل مخيم للنازحين مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و82 جريحا».