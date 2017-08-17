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دهس «إرهابي»... في برشلونة
شاحنة صغيرة صدمت حشداً وتسبّبت بسقوط قتلى وجرحى
برشلونة (إسبانيا) - وكالات - سقط عدد كبير من القتلى والجرحى، بعد ظهر أمس، في حادث دهس «إرهابي»، بعدما صدمت شاحنة صغيرة حشداً في جادة يقصدها عدد كبير من السياح في قلب مدينة برشلونة، ثاني أكبر المدن الإسبانية.
ووقع حادث الدهس في جادة لاس رامبلاس الذي يعد أحد أكثر الشوارع شعبية وازدحاماً في المدينة، فيما أعلنت الشرطة الكاتالونية، عبر مكبرات الصوت، أنها تتعامل مع «هجوم إرهابي».
ونقلت محطة «كادينا سير» الإذاعية عن مصادر في الشرطة قولها إن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 32 آخرون، فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى بينها صحيفة «إل باييس» أن عدد القتلى عشرة على الأقل.
لكن الشرطة أوردت حصيلة مغايرة، مشيرة إلى سقوط قتيل ونحو 32 جريحاً، إصابات عشرة منهم بالغة.
وأفادت المعلومات الأولية أن سائق الشاحنة حاول إصابة أكبر عدد من الأفراد بشكل متعمد وبسرعة كبيرة، ثم هرب سيراً على الأقدام وتحصن داخل حانة في سوق لا بوكويريا وسط برشلونة، حيث حاصره عناصر الشرطة الذين كانوا يلاحقونه.
وفي حين أكد مصدر أمني أن الشرطة تلاحق مشتبهاً بهما اثنين، أفادت وسائل إعلام عن اعتقال أحدهما ويدعى إدريس أوكابير.
وقال شاهد العيان عامر انور لتلفزيون «سكاي نيوز» انه كان يسير في جادة لاس رامبلاس التي كانت تكتظ بالسياح، عند وقوع الهجوم.
وأضاف «فجأة، سمعت صوت اصطدام، وبدأ كل من في الشارع بالركض والصراخ. وشاهدت إمرأة بجانبي تنادي على أولادها بصوت مرتفع»، مشيراً إلى أن «الشرطة وصلت الى المكان بسرعة كبيرة، وانتشر ضباط شرطة يحملون البنادق والهراوات في كل مكان».
من جهته، قال ايثان سبايبي، مدير احدى الجمعيات الخيرية الذي كان يقضي اجازة في المدينة، انه احتمى في كنيسة مجاورة مع العديدين بعد الحادث. وأضاف «فجأة حدثت حالة من الفوضى الحقيقية ..وبدأ الناس بالركض والصراخ. يبدو أن الكثير من الناس لجأوا إلى المتاجر والمقاهي المحلية». وفور وقوع الحادث، عمدت الشرطة إلى إخلاء ساحة بلازا كاتالونيا الكبيرة المجاورة للجادة ومحيطها حتى مسافة مئتي متر.
وطلبت خدمات الطوارئ من الأشخاص والسياح وسكان المدينة الابتعاد قدر الإمكان عن المنطقة المحيطة بساحة كاتالونيا، إحدى الساحات الرئيسية في المدينة في أول جادة لاس رامبلاس، المخصص جزء كبير منها للمشاة والمليء بالمحال التجارية والسياحية.
كما تم إغلاق جميع محطات مترو الأنفاق والقطار القريبة كإجراء احترازي، في حين وصلت سيارات إسعاف وعناصر الأمن إلى المكان.
وأعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي انه على تواصل مع مختلف الاجهزة، مشدداً على أن «الاولوية لمعالجة جرحى (الاعتداء) وتسهيل عمل قوات الامن».
وتعد جادة لاس رامبلاس أحد اكثر شوارع المدينة ازدحاماً، إذ تمتلئ دوماً بالسياح وفناني الشوارع حتى منتصف الليل.
ولم يسبق أن شهدت إسبانيا اعتداءات مماثلة لتلك التي ضربت فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا خلال الأشهر الاخيرة. لكنها تعرضت لهجوم إرهابي يبقى الأكثر دموية في اوروبا وذلك في مارس 2004، إذ أسفر هجوم بالقنابل المليئة بالشظايا في اربع قطارات بمدريد عن مقتل 191 شخصاً، في هجوم تبناه متشددون مرتبطون بتنظيم «القاعدة».
واستخدمت المركبات في اعتداءات أخرى في أوروبا أخيراً، أبرزها هجوم في مدينة نيس الفرنسية خلف 86 قتيلاً.
وفي يوليو 2015، فتح مهاجم مقنع النار خارج فندق في وسط مدينة برشلونة قرب جادة لاس رامبلاس.
وقتل شخص بالرصاص فيما أصيب آخر فيما كانا يحاولان الهرب من نيران المهاجم، الذي لاذ بالفرار.
وبشكل عام، تبقى السلطات الاسبانية، ثالث أكبر بلدان العالم جذباً للسياحة، كتومة بخصوص التهديدات الارهابية.
وحسب وزارة الداخلية، تم توقيف أكثر من 180 «إرهابي متطرف» منذ يونيو 2015، حين رفعت اسبانيا مستوى الانذار لأربعة من أصل خمسة في عملياتها الداخلية والخارجية.
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