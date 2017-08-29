- تحقيق مستقل في أكبر مصارف استراليا
- “قنص” سياسي يخترق مناخ التحرير
- جردوها من ملابسها وقيدوها بسرير وتناوبوا على اغتصابها لأسبوعين.. سجون الأسد جحيم يتمنى فيه المعذبون الموت
- مجلس الأمن يجتمع بشكلٍ عاجل بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان.. وكيم جونغ-أون يرزق بالطفل الثالث
- خلاف لبناني على النصر.. وخطابان متباعدان لعون ونصر الله
- هل كسرت ″عطلة الجمعة″ الجرّة بين الحريري ودريان؟
- درباس: كان في حكومتنا وزير تربية ″ما بيعرف عربي″!
- فريدة أبو عوف: أول مصرية عابرة جنسياً تحصل على إعفاء من التجنيد
- كابوس العزباوات في تل أبيب
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- سلمى حايك تتهم دونالد ترامب بإغتصاب قاصر
- السورية بيان طالب أول ملكة جمال تمنح اللقب لعامين
- علماء المناخ: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة
- لا تكن أول من يصعد إلى الطائرة للحفاظ على صحتك
- "لميس" التركية توبّخ سائحة عربية في مطار اسطنبول.. هكذا أثارت غضب الممثلة الشهيرة وحبيبها
- "سأتخلَّص منها كالفضلات".. سياسي مرشح لمنصب مستشار ألمانيا يتلقى سيلاً من الانتقادات بسبب وزيرة مسلمة
- لبنان في مرمى صفقة «حزب الله» - «داعش» ... انتصارٌ أم خديعة؟
- توقعات الأبراج ليوم August 29, 2017
- بدون تعليق
- بين الرفق بالإنسان والرفق بالأفيال
- حركة “حماس″ تَحسم أمرها وتتّجه إلى إيران كحليفٍ استراتيجي.. السنوار يَعترف بِدَعمها المالي والعَسكري ويَتطلّع لـ”ترميم” العلاقات مع سورية.. فهل يتجاوب الأسد؟ وماذا قال للوسطاء؟ وماذا يَعني لقاء نصر الله بالعاروري؟
- حين يخطئ السيّد مرّتين
- حزب الله يلاحق «قتلة» الجنود في البادية السورية.. بعبدا مصرة على المحاسبة فهل يلاحق «ايتام» الارهابيين ؟
- بدون تعليق
- «دواعش» الجرود اللبنانية ينضمون إلى قافلة المغادرين ومصدر في «الحر» يروي معطيات عن قتل العسكريين
مجلس الأمن يجتمع بشكلٍ عاجل بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان.. وكيم جونغ-أون يرزق بالطفل الثالث
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً عاجلاً حول كوريا الشمالية بعد ظهر الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2017 في نيويورك، بناء على طلب طوكيو وواشنطن، بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً حلق فوق اليابان، يأتي ذلك فيما تم الإعلان عن ميلاد الطفل الثالث للزعيم الكوري كيم جونغ-أون.
وتأتي الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بعد اتفاق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تصعيد الضغوط على كوريا الشمالية" وفق ما قال آبي.
وصرح آبي في طوكيو إثر مكالمة هاتفية استمرت زهاء أربعين دقيقة مع الرئيس الأميركي "علينا فوراً عقد جلسة طارئة في الأمم المتحدة وزيادة الضغط على كوريا الشمالية".
وبحسب رئيس الوزراء الياباني، فإن ترامب كرر "الالتزام القوي للولايات المتحدة، بنسبة 100% إلى جانب حليفتها اليابان" بعد هذا "التهديد غير المسبوق".
كما شدد آبي على أهمية دور الصين وروسيا في حض كوريا الشمالية على "تغيير سياستها".
وبالتزامن مع التصعيد الكوري ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2017 أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون رزق بابنٍ ثالثٍ بينما اختفت زوجته من المناسبات العامة لأشهر العام الماضي.
وقالت الوكالة نقلاً عن نواب كوريين جنوبيين أبلغوا من قبل الاستخبارات الكورية الجنوبية أن السيدة الأولى ري سول-جو وضعت في شباط/فبراير الماضي ابنهما الثالث.
ولم تظهر زوجة الزعيم الكوري الشمالية علناً لأشهر في 2016 ما أطلق تكهنات تشير إلى أنها قد تكون حاملاً.
وتفيد تقارير سابقة لجهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي أن كيم جونغ-أون تزوج من ري سول-جو في 2009. وقد رزقا بأول أبنائهما في السنة التالية ثم بطفل ثان في 2013.
والمعلومات التي تتحدث عن العائلة الحاكمة منذ ثلاثة أجيال في كوريا الشمالية ضئيلة. وكان نجم كرة السلة الأميركي السابق دنيس رودمان المصدر الوحيد للمعلومات حول الطفل الثاني لكيم وهو ابنة تدعى جو-آي.
وبعد زيارة لكوريا الشمالية في 2013، روى رودمان أنه حمل الرضيعة ووصف الزعيم الكوري الشمالي بأنه "أب صالح" و"عائلته جيدة".
وكيم يظهر في مناسبات عامة أكثر من كيم جونغ-إيل الذي كان منغلقاً على نفسه. لكن التفاصيل المتعلقة بحياته الخاصة والتاريخ الدقيق لولادته أو لزواجه ليست معروفة.
وذكرت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن والد زوجته أستاذ جامعي ووالدتها طبيبة.
وقد زارت كوريا الجنوبية في 2005 لتشجيع الفرق الكورية الشمالية في بطولة آسيا لألعاب القوى.
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- "لميس" التركية توبّخ سائحة عربية في مطار اسطنبول.. هكذا أثارت غضب الممثلة الشهيرة وحبيبها
- كيت ميدلتون عارية والأمير تشارلز يقبل شاباً بالطريق.. 10 فضائح للعائلة الملكية التقطتها الكاميرا
- سلمى حايك تتهم دونالد ترامب بإغتصاب قاصر
- فريدة أبو عوف: أول مصرية عابرة جنسياً تحصل على إعفاء من التجنيد
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- مجلس الأمن يجتمع بشكلٍ عاجل بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان.. وكيم جونغ-أون يرزق بالطفل الثالث
- "سأتخلَّص منها كالفضلات".. سياسي مرشح لمنصب مستشار ألمانيا يتلقى سيلاً من الانتقادات بسبب وزيرة مسلمة
- احتكار غوغل وفيسبوك لكم المعلومات الهائل يهدد الديمقراطية
- كوريا الجنوبية تقرض إيران 8 مليارات دولار
- أستراليا: مجرزة بالجو كادَت تحدث بتوقيع "باربي" لبنانية.. تفاصيل مثيرة عن الكارثة
- أستراليا: بنك الكومنولث يواجه إجراء محتملا غير مسبوق على خلفية الكشف عن مزاعم غسل الأموال
- هل ينتصر هتلر في أميركا؟
- البحرية الأمريكية توقف عملياتها في جميع أنحاء العالم
- أميركا وعدت العالم بمقاتلة 'إف 35' خارقة، ومنحته طائرة عادية
- المرأة التي هزمت القصر.. بريجيت ماكرون تنتزع منصباً "حصرياً" في الإليزيه للمرة الأولى في تاريخ فرنسا.. هذه مهامها
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)