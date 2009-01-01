بيونغ يانغ: التجربة الصاروخية تستهدف مواجهة المناورات الأميركية الكورية الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على إطلاق الصاروخ الباليستي المتوسط المدى هواسونج-12 يوم أمس الثلاثاء وذلك لمواجهة التدريبات العسكرية المشتركة التي يجريها الجيشان الأميركي والكوري الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله «التدريب الحالي لإطلاق صاروخ باليستي مثل حرب حقيقية وهو الخطوة الأولى من العملية العسكرية للجيش الشعبي الكوري في المحيط الهادي ومقدمة جادة لاحتواء جوام».

والجيش الشعبي الكوري هو الجيش الكوري الشمالي.

وهددت كوريا الشمالية هذا الشهر بإطلاق أربعة صواريخ هواسونج-12 في البحر قرب منطقة جوام الأميركية بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بيونغ يانغ ستواجه «النار والغضب» إذا هددت الولايات المتحدة.