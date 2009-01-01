إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار العالم | بيونغ يانغ: التجربة الصاروخية تستهدف مواجهة المناورات الأميركية الكورية الجنوبية
المصنفة ايضاً في: اخبار العالم

بيونغ يانغ: التجربة الصاروخية تستهدف مواجهة المناورات الأميركية الكورية الجنوبية

آخر تحديث: منذ 26 من الدقائق
المصدر: رويترز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 4
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

بيونغ يانغ: التجربة الصاروخية تستهدف مواجهة المناورات الأميركية الكورية الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على إطلاق الصاروخ الباليستي المتوسط المدى هواسونج-12 يوم أمس الثلاثاء وذلك لمواجهة التدريبات العسكرية المشتركة التي يجريها الجيشان الأميركي والكوري الجنوبية.

 

ونقلت الوكالة عن كيم قوله «التدريب الحالي لإطلاق صاروخ باليستي مثل حرب حقيقية وهو الخطوة الأولى من العملية العسكرية للجيش الشعبي الكوري في المحيط الهادي ومقدمة جادة لاحتواء جوام».

 

والجيش الشعبي الكوري هو الجيش الكوري الشمالي.

 

وهددت كوريا الشمالية هذا الشهر بإطلاق أربعة صواريخ هواسونج-12 في البحر قرب منطقة جوام الأميركية بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بيونغ يانغ ستواجه «النار والغضب» إذا هددت الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا

المزيد من اعمال الكاتب