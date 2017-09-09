قوته تعدَّت 8 درجات بمقياس ريختر.. مقتل العشرات في أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ 85 عاماً

لقي العشرات حتفهم بعد أن دمر أقوى زلزال تتعرض له المكسيك منذ أكثر من ثمانية عقود مباني وتسبب في إجلاء جماعي للسكان من عدة مناطق.

وارتفع عدد قتلى زلزال بالمكسيك إلى 61 شخصاً على الأقل وهو الأقوى في البلاد منذ أكثر من ثمانية عقود.

وتسبب الزلزال في إجلاء جماعي للسكان من عدة مناطق وأثار تحذيرات في أماكن حتى جنوب شرق آسيا.

والزلزال الذي وقع مساء الخميس وبلغت قوته 8.1 درجة قبالة الساحل الجنوبي أقوى من زلزال مدمر وقع عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف.

لكن الأضرار التي لحقت بالمدينة هذه المرة كانت محدودة حيث كان مركز الزلزال أعمق وأبعد عن العاصمة لكن لا يزال آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم في أعقاب الزلزال الذي ضرب أيضاً جواتيمالا والسلفادور.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 87 كيلومتراً جنوب غربي مدينة بيجيجيابان في ولاية تشياباس الجنوبية وعلى عمق 69 كيلومتراً.

ووقعت عشرات التوابع وقالت السلطات إن نحو 50 مليوناً من بين سكان المكسيك البالغ عددهم 120 مليون نسمة شعروا بالزلزال ومن المرجح حدوث مزيد من التوابع ونصحت الناس بتفقد منازلهم ومكاتبهم بحثاً عن أي أضرار في المباني أو حدوث تسرب للغاز.