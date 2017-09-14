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المصنفة ايضاً في: اخبار العالم, الدفاع والأمن

"الناتو" لا يمانع من استخدام تركيا لمنظومة "إس 400" الروسية

آخر تحديث: منذ 47 من الدقائق
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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&quot;الناتو&quot; لا يمانع من استخدام تركيا لمنظومة &quot;إس 400&quot; الروسية

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن تركيا لم تتوجه إلى الحلف بطلب ضم أنظمة "إس 400" الصاروخية للدفاع الجوي، التي تشتريها من روسيا، إلى منظومة الدفاع الجوي للناتو.

 

بروكسل-سبوتنيك. قال ستولتنبرغ في تصريح لوكالة "نفوستي": "من المهم بالنسبة للناتو التعامل بين مختلف المنظومات، ولم يصل أي طلب بشأن ضم هذه الأنظمة إلى منظومة الناتو للدفاع الجوي.

 

وهذا لم يناقش"، مشيرا إلى أن دول الناتو قد تكون لها منظومات مستقلة للدفاع الجوي.

 

وأضاف بأن "تركيا تدرس تطوير أنظمة دفاع مضادة للطائرات أخرى، وهي الآن في حوار مع الجمعية الفرنسية-الإيطالية "يوروزام"، حيث تتم دراسة تطوير أنظمة دفاع جديدة مضادة للطائرات".

 

وبشأن شراء تركيا لأنظمة "إس 400" الروسية، قال الأمين العام إن "كل حليف في الناتو يتخذ قراره بنفسه فيما يخص المعدات التي يشتريها، وهذا قرار وطني لتركيا".

 

وكانت موسكو وأنقرة قد توصلتا إلى اتفاق حول تسليم أنظمة روسية من طراز إس —400 إلى تركيا، ووقعتا عقدا بهذا الخصوص، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني في روسيا،

 

يوم الثلاثاء الماضي، وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي طيب أردوغان "إن بلاده سددت الدفعة الأولى من قيمة عقد المنظومة الروسية "إس — 400".

المصدر: sputniknews

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