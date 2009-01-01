لندن.. ضحايا بانفجار "إرهابي" في مترو الأنفاق

وقع انفجار في مترو الأنفاق غربي العاصمة لندن، صباح الجمعة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وقالت وكالتا أنباء "رويترز" و"فرانس برس"، إن السلطات البريطانية تتعامل مع الحادث على أنه "عمل إرهابي".

وقال مراسلنا إن الانفجار الذي وقع في الساعة 8.21 دقيقة بتوقيت العاصمة البريطانية، وقع قرب محطة "بارسونز غرين"، ومصدره "كيس بلاستيكي".

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى إصابة عدة أشخاص بحروق، ونقل 18 شخصا إلى المستشفيات، فيما فر مئات الركاب من محطة المترو عقب الحادث.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها على علم بالحادث، وأعلنت فتح تحقيق، فيما شوهدت سيارات الشرطة والإسعاف قرب المنطقة.

وأعلنت هيئة النقل في لندن على موقع "تويتر"، توقف الخدمة بين محطتي مترو إيرلز كورت وويمبلدون.

وشهدت عدة محطات مترو في لندن حرائق وانفجارات محدودة مؤخرا، نجم معظمها عن أعطال كهربائية.