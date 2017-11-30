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واشنطن: نظام كوريا الشمالية سيدمر بالكامل إذا اندلعت حرب

دعت كل الدول إلى قطع العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع بيونغ يانغ

آخر تحديث: منذ 5 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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واشنطن: نظام كوريا الشمالية سيدمر بالكامل إذا اندلعت حرب

(أ ف ب) دعت الولايات المتحدة كل الدول إلى قطع العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية، بحسب ما قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي حذرت من أن النظام الكوري الشمالي «سيُدمّر بالكامل» إذا «اندلعت حرب».

 

وأثناء جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت للبحث في أحدث عملية إطلاق صاروخية كورية شمالية، قالت هايلي إن بيونغ يانغ من خلال إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات «اختارت العدوان» بدلا من العملية السلمية.

 

وأضافت هايلي أن «سلوك كوريا الشمالية بات لا يُطاق بنحو متزايد».

 

وقد دعت الولايات المتحدة الصين الى الامتناع عن تزويد بيونغ يانغ بالنفط.

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