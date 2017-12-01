"CIA" تكشف عن علاج "خارق" للسرطان.. أخفته 34 عاما

قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، كشفت عن علاج وصفته بـ"الخارق" لمرضى السرطان، بعد إخفائه 34 عاما.

وقالت الصحيفة إن "سي آي إيه"، كشفت دراسة تحدثت عن ثورة في علاج مرضى السرطان، بعد إخفائها لسبب غامض.

وذكرت الصحيفة أن الدراسة السرية التي تعود للعام 1983، تحتوي على نتائج الدراسة التي أثبتت أن جسد الإنسان قادر على شفاء نفسه من الأمراض إذا تعلم المريض التحكم بالعمليات البيولوجية الجارية في جسمه.

وبحسب الوثيقة، فإن "العلاج يقوم على تحكم المرضى بالموجات الدماغية عن طريق تطبيق تقنيات التأمل التجاوزي الذي يمكن الشخص من الوصول إلى مستويات أعلى من الوعي، فضلا عن استخدام تقنية الارتجاع البيولوجي والتنويم المغناطيسي".

"ديلي ستار"، قالت إن "التجارب التي أجراها خبراء CIA للتأكد من مدى فعالية الأساليب المذكورة حققت نتائج لا تصدق".

وأضافت: " بينت أن العلاج يساعد المرضى على تحقيق مختلف النتائج الفسيولوجية المحددة، ومن بينها زوال الألم وتسريع عملية التئام الجروح، وحتى قمع الأورام السرطانية الخبيثة والحد من نموها في نهاية المطاف".

وقالت "ديلي ستار" إن الوثيقة تتضمن خرائط للدماغ البشري ووصف كيفية تأثير العلاجات على مناطق معينة من الدماغ وارتباطها بأجزاء الجسم التي تحتاج إلى العلاج.

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