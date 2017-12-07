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دولة أوروبية تؤيد ترامب وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

آخر تحديث: منذ 37 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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دولة أوروبية تؤيد ترامب وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أعلنت جمهورية التشيك، إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تأييدها لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

وذكر بيان لوزارة الخارجية التشيكية أن "جمهورية التشيك تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القدس هي "عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية أيضا".

 

ونقل البيان عن وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاورالك، قوله إن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس سيتم بالاستناد إلى نتائج مفاوضات تجريها براغ مع شركاء رئيسيين بالمنطقة والعالم.

 

وصوتت أغلبية في البرلمان التشيكي في يونيو الماضي على قرار يدعو للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما اعتبرته مصادر إسرائيلية بأنه "قرار تاريخي".

 

وحظي القرار في حينه بدعم 112 نائبا من أصل 156 نائبا في البرلمان التشيكي، إلا أنه بحاجة إلى تصديق الحكومة عليه ليدخل حيز التنفيذ.

 

وأعلنت الرئيس الأميركي، مساء الأربعاء، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعا إلى العمل على نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.

 

وأثارت الخطوة الأميركية ردود فعل عربية وغربية غير مؤيدة باستثناء إسرائيل، التي رحب رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو بقرار ترامب في خطاب متلفز.

المصدر: سكاي نيوز

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