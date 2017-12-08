- ريهانا مثيرة بـ"الهوت شورت"
- في الولايات المتحدة الأمريكية.. الطالبات يدفعن مصاريف الجامعة من عرق أجسادهن!
- بن سلمان وضع أميراً في الواجهة ليخفي نفسه.. صحيفة أميركية: ولي العهد هو المشتري للوحة المخلّص بـ450 مليون دولار
- توابع الاعتراف بالقدس.. إسرائيل تتحسب قبل صلاة الجمعة
- الحكومة اليمنية: الانتفاضة الشعبية ضد الحوثيين مستمرة
- زواج المثليين في استراليا بصبح شرعيا اعتبارا من يوم غد السبت
- ماكرون يفتتح اجتماع مجموعة الدعم مظلّة لـ"النأي بالنفس" وتحضير لمؤتمرات
- معراب والضاحية: ما في نوى!
- زعموا أنها تضمنت "إيحاءً جنسياً".. MBC توقف علا الفارس عن العمل بعد تغريدة غاضبة عن القدس
- ظاهرة مخيفة تحدث للمرأة أثناء الحمل.. ولا يتحدث عنها أحد
- “حماس″ تَرد بإعلانِ النّفير والتعهّد بإشعالِ الانتفاضة.. والرئيس عبّاس بالانضمام إلى المَزيد من المُنظّمات الدوليّة.. ترامب سيَترحّم على أيامِ “الدولة الإسلاميّة” و”القاعدة”.. ونَقل سفارته من “تل أبيب” إلى القُدس المُحتلّين.. والصّحوة العَربيّة والإسلاميّة قادمة
- ما سقط مع علي عبدالله صالح
- أميركا: لإستراتيجية ضدَّ «الحزب» و تجدّد التـــوتّر القواتي- العوني
- لبنان يجمع على إدانة قرار الرئيس الأميركي
- الحريري يُنهي دور «مجموعة العشرين» ويتابع التطورات بنفسه
- فرنسا تحيط لبنان بدعم دولي بعد تجاوز أزمة استقالة الحريري
- رأس الفتنة.. إيران
- مجموعة الدعم الدولية للبنان تجتمع اليوم في باريس وتضع «النأي بالنفس» تحت الاختبار
- أستراليا: هل يحق للشرطة مخالفة السائق المتعب كما الحال مع المخمور أو المسرع؟
- خلاف التيار ـ القوات يترسّخ
- فتح معبر جوسيه الخميس المقبل
- نصائح للحريري لـ «تحصين موقعه» في المرحلة الجديدة
- توقعات الأبراج ليوم December 8, 2017
- التسرّع في إقرار قوانين النفط دونه مخاطر
- تغريم كونتي 8 آلاف جنيه إسترليني
بن سلمان وضع أميراً في الواجهة ليخفي نفسه.. صحيفة أميركية: ولي العهد هو المشتري للوحة المخلّص بـ450 مليون دولار
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الأمير السعودي الذي اشترى لوحة "مخلّص العالم" للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، لم يكن هو المشتري الحقيقي، وقالت إنه كان واجهة للشاري الحقيقي، وهو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الاستخبارات الأميركية، ومصدر سعودي مطلع، تأكيدهم أن بن سلمان هو المشتري الحقيقي، وأنه أوعز للأمير بدر بإتمام عملية شراء اللوحة، التي بيعت في مزاد أقامته دار كريستيز بنيويورك، يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بحسب ما ذكره موقع "الجزيرة.نت".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قالت إن لديها وثائق تؤكد أن مشتري اللوحة التي وصل سعرها إلى 450.3 مليون دولار، هو الأمير بدر بن محمد بن فرحان، مشيرةً إلى أن شرائه الوحة يعد الصفقة الأعلى بتاريخ الفن.
وأضافت الصحيفة أن الأمير بدر تباهى باقتناء هذه اللوحة، التي تعدّ منافية لتعاليم الإسلام، مشيرة إلى أن شراء مثل هذه اللوحة من قِبل أمير مقرب من بن سلمان يشير إلى "انتقائية الحملة على الفساد" في المملكة.
هويته غير معروفة
والأمير بدر ليس من بين الأمراء المشهورين في المملكة ولا يُعرف عنه الكثير، إلا أنه ينحدر من فرع بعيد من العائلة السعودية الحاكمة، وليس له تاريخ في جمع اللوحات الفنية، ولا حتى مصدر ثراء عظيم معروف لدى الناس.
هذا الكشف عن أن الأمير بدر هو المشتري، بحسب ما تُصرح به وثائق اطلعت "نيويورك تايمز" عليها، يربط بين واحدة من أكثر الألغاز المثيرة في عالم الفن ودسائس القصر بالمملكة العربية السعودية التي تهز المنطقة بأسرها.
ولم تكن هوية الأمير بدر معروفة أيضاً للمسؤولين عن المزاد الذي بيعت فيه اللوحة، وبحسب موقع "آرت نت نيوز" الأميركي فإن هوية الأمير بدر كانت مجهولة، خصوصاً أنه لم يسجل كمُزايد محتمل للوحة حتى اليوم الذي سبق عملية البيع؛ مما دفع المسؤولين في المزاد إلى إجراء أبحاث للتأكد من قدرة هذا المزايد على شراء تلك اللوحة الباهظة.
وأضاف الموقع أنه بعد أن دفع الأمير بدر عربوناً بقيمة 100 مليون دولار، ظل محامو المزاد يحاولون البحث عن مصادر تمويله وطبيعة العلاقة التي تربطه بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأن الأمير بدر غيّر موقفه وقرر الدفع على أقساط بعد أن أخبر "كريستيز" بأنه يريد دفع الثمن دفعة واحدة.
حملة الفساد
وألحَّ محامو مؤسسة كريستيز الذين تناط بهم مهمة التحقق من صدقية المزايدين على الأمير بدر، وطلبوا منه الإجابة عن سؤالين مباشرين: أولاً: من أين أتى بالمال؟ وثانياً: وما علاقته بالعاهل السعودي الملك سلمان؟
أجابهم الأمير بدر بأن العقارات هي مصدر ثروته، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل، وأخبر مؤسسة المزاد بأنه لا يزيد على كونه واحداً من 5 آلاف أمير، بحسب ما ورد في الوثائق، وبحسب ما ذكره بعض المعنيّين بالأمر.
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن اقتناء اللوحة المذكورة هو أوضح دليل حتى الآن على انتقائية الحملة التي تُشَن على الفساد. فأنصار ولي العهد يصورونه على أنه إصلاحي، إلا أن حملة الاعتقالات خارج نطاق القانون غير مسبوقة في التاريخ المعاصر للمملكة العربية السعودية، لدرجة أنها باتت تقلق الحكومات الغربية حول الاستقرار السياسي لأكبر منتِج للنفط في العالم، وتثير الفزع في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستثمرين، على حد سواء، من حيث الخشية على سيادة القانون، وعلى أسواق الطاقة التي تتعرض للتكدير بسبب ما يجري، بحسب الصحيفة الأميركية.
قبل أقل من أسبوعين على ذلك، وتحديداً في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، أمر ولي العهد بشن حملة على ما يزيد على 200 من أكبر الأثرياء في أوساط الأمراء ورجال الأعمال ومسؤولي الحكومة. وكانت المملكة تمر بضائقة شديدة بسبب تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، وكان الأمير محمد بن سلمان يسعى إلى استعادة مئات المليارات من الدولارات، التي يزعم أنها مكاسب غير مشروعة.
وفي عالم الفن، يعد شراء لوحة "سالفاتور موندي" دالاً على المكانة المرموقة للمشتري، وإن كان أمراً مثيراً للجدل، حيث إن بعض الخبراء شككوا في أن تكون اللوحة فعلاً من رسم الفنان ليوناردو دافنشي. وبعضهم لم يثر إعجابَه ما حصل.
ويعد مالك اللوحة السابق هو الملياردير الروسي ديمتري إي. رابولوفليف، الذي اشترى منزلاً في فلوريدا من دونالد جيه ترامب بمبلغ 95 مليون دولار، قبل ما يقرب من عقد من الزمن.
وكان رابولوفليف قد دفع في عام 2013 مبلغاً قدره 127.5 مليون دولار ثمناً للوحة -أقل من ثلث القيمة التي دُفعت فيها خلال عملية البيع التي تمت الشهر الماضي- ولا يزال حتى الآن يخوض معركة قانونية مع تاجر اللوحات الفنية الذي باعه اللوحة بذلك السعر المرتفع جداً، ضمن مجموعة أخرى من المشتريات.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- في الولايات المتحدة الأمريكية.. الطالبات يدفعن مصاريف الجامعة من عرق أجسادهن!
- بن سلمان وضع أميراً في الواجهة ليخفي نفسه.. صحيفة أميركية: ولي العهد هو المشتري للوحة المخلّص بـ450 مليون دولار
- زواج المثليين في استراليا بصبح شرعيا اعتبارا من يوم غد السبت
- دولة أوروبية تؤيد ترامب وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
- يلعب بالنار.. ترامب يتجاهل الرفض العربي والتحذيرات الدولية ويؤكد نيته نقل السفارة الأميركية إلى القدس
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تقر بان مشروع قانون زواج المثليين سيمر دون اي تعديلات
- أستراليا: الحكومة تقدم حزمة إصلاحات لمحاربة التجسس والتدخل الأجنبي!
- إجراءات أميركية تنذر بسيناريو مرعب لكوريا الشمالية
- رسالة تحذير صارمة من المخابرات الأميركية إلى سليماني
- أول نائب استرالي يعرض من داخل البرلمان الزواج على شريكه المثلي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)