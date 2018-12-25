- هل يمكننا أن نخدع الشيخوخة؟
- واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام السوري السجون بالإعدامات
- أيام صعبة لترامب.. تراشق مع الكونغرس وتعطيل للحكومة ونزيف بالبورصة
- قال إنها سياسية.. 7 سنوات سجنا لنواز شريف بقضيتي فساد
- ترامب مستعد لزيارة تركيا تلبية لدعوة من أردوغان
- أمل بإعادة إحياء المبادرة الرئاسية للحكومة.. الراعي: ما يفعله المسؤولون جريمة
- هيبة رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس.. في مهب الريح
- الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ بونداي وبايرون باي (صور)
- القهوة.. حكاية مزاج وصدفة اكتشفها راعي ماعز
- للنساء... فوائد خفية للحمص
- هذه الأطعمة تعزز نمو الشعر بسرعة قصوى.. فهل تتناولونها؟
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- بري انتقد "استخفاف" باسيل وروى قصة سحب عدرة ورفض بشدة اقتراح الحريري طلب تعديل الحقائب
- ثمن البديل الإيراني في العراق
- هشام عيتاني يسعى لشراء بنك الاعتماد الوطني
- وصفة السلطة للتصحيح المالي: خفض الأجور ورفع أسعار الكهرباء!
- كَلِمَة لا بُد أن تُقال في حَقِّ الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز الذي طَالب بمَلكيّة دُستوريّة.. وحُقوق كامِلَة للمَرأة.. وعارَض القَواعِد الأمريكيّة واسْتَحقَّ لقب “الأمير الأحمَر”.. وهذا ما قالَه في آخِر مُكالَمة هاتفيّة معه
- رسالة «حزب الله» وصلتْ إلى «التيار الحر»... لا للثلث المعطّل
- مساعي تشكيل الحكومة في عطلة رأس السنة وربما تطول بعدها
- «الأزمة الحكومية» تخرج عن السيطرة
- توقعات الأبراج ليوم December 25, 2018
- كمين الحكومة الذي نصبه باسيل ووقع فيه
- تظاهرة الأحد: صرخة حقيقية بتدبير مريب
- صحيفة فرنسيّة تفتح ملف نهر "البارد": شرارة الطفل "محمد" تُشعله!
- هل توقف تركيا حملتها على السعوديّة بعد قرار الانسحاب من سوريا؟
- لا نريد حكومة من هؤلاء
- عبد الرحيم مراد خسر وسعد أنقذ نفسه... أيّ وظيفة لسنّة 8 آذار بعد ترحيل الولادة؟
- بالأرقام.. هكذا ستكون درجات الحرارة في أستراليا خلال الكريسماس
- سركيس نعوم: جبران باسيل رجل شرّير!
- يسوعُ معتصِمٌ في المِذوَد
- قدرة الرّدع الأميركية ستتضرّر
- "الحزب" و"التيار" يدفعان البلد إلى المجهول
- الغضب الشعبي يتقدّم على التأليف... وبرِّي: خــلف التعطيل شيء كبير
- جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية
- برّي: كل حكومة وأنتم بخير!
- جواد عدرا... «عايز مستغني»!
- هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟
- من يشكل الحكومة في لبنان؟
- إحتمالات التعثّر... ثلاثة
- تعزيزات تركية قياسية قرب منبج... والنظام السوري يحشد شرقاً
- شركة أسترالية تجبر متدربين على العمل ضعف الوقت المسموح به قانونيا
- "ميتة" تعود لمنزلها بعد 4 أيام من "حرق جثتها"
- بالفستان الأخضر... رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
- أكوامان يتصدر إيرادات السينما الأميركية
- هكذا يجعلنا زيت جوز الهند نبدو أصغر بـ10 سنوات
- الأزمة تخرج إلى الشارع
اخترنا لكم
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
أيام صعبة لترامب.. تراشق مع الكونغرس وتعطيل للحكومة ونزيف بالبورصة
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر في سلسلة تغريدات على تويتر بشأن تقاعده من مجلس الشيوخ، كما تبادل ترامب وقيادات الديمقراطيين بالكونغرس الاتهامات بالمسؤولية عن التعطيل الجزئي للحكومة، وشملت سهام انتقادات ترامب الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي).
وقال ترامب إن ما صرح به رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كوركر بشأن عدم رغبته في الترشح لولاية جديدة في المجلس غير صحيح، وإنه فشل في استطلاعات الرأي بسبب عدم موافقة ترامب على ترشحه، وحمل الرئيس كوركر مسؤولية تمرير الاتفاق النووي الإيراني الذي وصفه بالفظيع.
بدوره، رد السيناتور الجمهوري البارز على انتقادات ترامب، وسخر في تغريدة على تويتر من أقوال الرئيس ووعوده غير المنفذة بشأن تمويل المكسيك للجدار الحدودي، كما انتقد كوركر قرار ترامب بشأن التعطيل الجزئي للحكومة الأميركية، واعتبره عملية سياسية غير ضرورية.
خلاف مفتعل
وأضاف كوركر في مقابلة مع شبكة سي أن أن الأميركية أن الخلاف بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك مفتعل، وأن الحدود الأميركية مع المكسيك ستظل غير آمنة في جميع الأحوال.
وقد اضطر الرئيس الأميركي لإلغاء سفره إلى فلوريدا لقضاء فترة أعياد الميلاد مع أسرته، والبقاء في العاصمة واشنطن لمتابعة الخلاف مع الكونغرس بشأن تمويل الحكومة، والذي أدى إلى تعطيل جزئي للحكومة الفدرالية لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب التباين في المواقف بين ترامب والديمقراطيين في الكونغرس بشأن بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وقد تبادل ترامب وزعيما الديمقراطيين في مجلس الشيوخ والنواب المسؤولية عن التسبب في التعطيل الجزئي للحكومة الفدرالية جراء الفشل في التوصل لاتفاق على مشروع قانون لتمويل الحكومة.
اتهام لترامب
وقالت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك "إنها عشية عيد الميلاد والرئيس ترامب يغرق البلاد في الفوضى"، وأضاف شومر وبيلوسي أن مسؤولين عديدين بالبيت الأبيض يدلون بتصريحات مختلفة عما يمكن أن يقبله الرئيس ولا يقبله من أجل إنهاء تعطيل الحكومة.
بالمقابل، قال ترامب في تغريدة "إنني وحيد في البيت الأبيض في انتظار عودة الديمقراطيين للاتفاق على أمن الحدود الذي نحتاج إليه بشدة"، وكان الرئيس الأميركي قال إن "كل الديمقراطيين الذين نتعامل معهم اليوم كانوا يؤيدون بشدة جدارا عند الحدود أو سياجا".
ويلقي الرئيس الأميركي باللوم على الديمقراطيين في تعطيل الحكومة لأنهم رفضوا إقرار تمويل للجدار الحدودي مع المكسيك، ويعد بناء الجدار من أبرز وعود ترامب في انتخابات الرئاسة للعام 2016.
وفي سياق منفصل، شملت انتقادات ترامب قيادة الاحتياطي الفدرالي، إذ قال إن المشكلة الوحيدة في الاقتصاد الأميركي هي الاحتياطي الفدرالي، وأوضح الرئيس ترامب أن المسؤولين عن هذه المؤسسة "ليس لديهم حس للسوق ولا يفهمون الحروب التجارية والدولارات القوية أو حتى إقفال الحكومة الذي يقف وراءه الديمقراطيون بسبب الجدار على الحدود المكسيكية".
وأدى التعطيل الجزئي للحكومة واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي إلى موجة هبوط في بورصة وول ستريت لتسجل أكبر تراجع في أسبوع منذ العام 2008، وقد أغلقت الأسهم الأميركية أمس الاثنين على انخفاض كبير تراوح بين 2.2% لمؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا و2.9% لمؤشر داو جونز الصناعي.
تابعونا
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ بونداي وبايرون باي (صور)
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أيام صعبة لترامب.. تراشق مع الكونغرس وتعطيل للحكومة ونزيف بالبورصة
- قال إنها سياسية.. 7 سنوات سجنا لنواز شريف بقضيتي فساد
- ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى 168 قتيلا
- وزير الدفاع البريطاني: البحر الأسود ليس ملكًا لروسيا
- صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على مدى سنوات
- بوتن يغازل كينزال وأفانغارد: "لا مثيل لهما"
- واشنطن بوست: ترامب صبي يشغل البيت الأبيض والعالم يعرف ذلك
- السلطات الروسية تستبق "ستراتها الصفراء" باعتقالات
- احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة
- محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت الخامس على التوالي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)