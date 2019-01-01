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15 مرّة يومياً.. ترامب أدلى بآلاف التصريحات الكاذبة عام 2018
أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بآلاف التصريحات الكاذبة عام 2018، بمعدل 15 تصريحًا كاذبًا يوميًا، وفق تحليل أجرته قاعدة بيانات "فاكت تشيكر" في صحيفة "واشنطن بوست".
وبحسب الصحيفة، فقد أدلى ترامب بـ1989 تصريحًا كاذبًا في بداية العام الجاري، إلا أنه ضاعف الرقم ثلاث مرات مع نهاية العام. وذكرت الصحيفة، مستندة إلى استطلاع للرأي أجرته هذا الشهر، أن أقل من 3 من بين 10 أميركيين يصدقون العديد من تصريحاته بشأن قضايا مثل الهجرة، والجدار الحدودي، والتحقيق في التدخل الروسي.
ووفق الصحيفة، فإن ترامب بدأ 2018 بتغريد سلسلة من التصريحات "المضللة والكاذبة" عن هيلاري كلينتون، وإيران، وصحيفة "نيويورك تايمز"، مضيفة أن تلك التغريدات كانت ضمن تصريحات الرئيس الكاذبة، التي بلغ عددها نحو 5 آلاف و600 هذا العام وحده.
وقالت "واشنطن بوست" إن ترامب نسب الفضل لنفسه إزاء ما اعتبره "أفضل وأسلم عام على الإطلاق" في مجال الطيران التجاري، على الرغم من أنه لم تحدث أي حوادث طيران تجارية في الولايات المتحدة منذ عام 2009. وتابعت أنه بشكل عام، فإن الرئيس ليس له علاقة تذكر بضمان سلامة الطيران التجاري.
واعتبرت الصحيفة أن هناك أدلة متزايدة على أن سياسة ترامب تفشل مع انتشار تصريحاته الخالية من الحقائق. ونشرت فيديو يظهر تصريحات مختلفة لترامب، اعتبرت أنها "كاذبة ومضللة".
وقالت إن هناك 94 زعمًا بأن الإدارة الأميركية بدأت ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك، مضيفة أن الجدار لم يبدأ بناؤه، وأن الكونغرس صادق على 1.6 مليار دولار، لبناء سياج جديد يغطي جزءًا من الجدار، وليس الجدار الذي وعد به ترامب.
ولفتت إلى أن ترامب أدلى بألف و130 تصريحًا كاذبًا أو مضللًا حول الهجرة منذ توليه منصبه. كما نقلت تصريحًا لترامب يقول فيه إن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأفضل في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أنه قدم 110 مزاعم بهذا الشأن.
ورأت إن اقتصاد البلاد يسير بشكل جيد، لكن لا يمكنه أن يتخطى اقتصاد البلاد في نهاية التسعينيات أو حتى في أجزاء من أربعينيات أو ستينيات أو ثمانينيات القرن الماضي، وفق بيانات رئيسية.
واستطردت الصحيفة بأن ترامب أدلى بـ768 تصريحًا كاذبًا أو مضللًا حول الاقتصاد منذ توليه منصبه. كما أشارت إلى أن الرئيس الأميركي له 124 ادعاءً بأن الولايات المتحدة تخسر مليارات الدولارات بسبب العجز التجاري، موضحة أنه لا يمكن قياس الربح أو الخسارة بهذا الشكل. ولفتت إلى أن ترامب قدم 125 ادعاءً كاذبًا هذا العام عندما يقول إنه حقق أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ، مؤكدة أنه ليس أكبر وإنما ثامن أكبر تخفيض ضريبي.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى تصريحات ترامب بشأن اتهامات تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، حيث رفضها، رغم أن الاستخبارات الأميركية ووزارة العدل ولجنتي الاستخبارات في الكونغرس جميعهم متفقون على أن روسيا تدخلت في الانتخابات.
وكشفت إن ترامب له 600 زعم "كاذب أو مضلل" حول التحقيق بشأن تدخل روسيا منذ توليه منصبه، مشددة على ان حملته ما زالت تحت التحقيق.
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- 15 مرّة يومياً.. ترامب أدلى بآلاف التصريحات الكاذبة عام 2018
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