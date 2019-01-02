ميت رومني يوبخ ترامب: لم يرقَ إلى المنصب

أرشيفية للقاء جمع ترامب مع رومني

وجه ميت رومني المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأميركية انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب وأشار إلى أن ترامب أثار الاستياء في أنحاء العالم.

وانتقد رومني في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست عددا من القرارات التي اتخذها ترامب في ديسمبر.

وكتب رومني يقول "تعيين أشخاص من ذوي الخبرة القليلة في مناصب كبيرة والتخلي عن الحلفاء الذين قاتلوا إلى جانبنا والادعاء الأهوج للرئيس بأن أميركا كانت بمثابة "الأبله" لفترة طويلة فيما يتعلق بالشؤون العالمية كلها أمور تحط من رئاسته".

وأضاف أن "كلمات وأفعال ترامب أثارت استياء في أنحاء العالم".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وقال رومني إن "سلوك ترامب في المجمل خلال العامين الأخيرين ... دليل على أن الرئيس لم يرق إلى منزلة المنصب".

ويعبر رومني عن موقف مستقل قبل ساعات من أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ بعد انتخابه عضوا بالمجلس عن ولاية يوتا.

ولم يتضح إن كان ترامب سيواجه تحديا خطيرا في 2020 لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

كان ترامب قد صدق في فبراير على ترشيح رومني لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا.