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126 قتيلا حصيلة العاصفة في الفيليبين
قضى ما لا يقل عن 126 شخصا في العاصفة التي اجتاحت وسط الفيليبين في نهاية كانون الأول/ديسمبر، معظمهم في انزلاقات تربة.
وكانت الحصيلة السابقة تفيد عن سقوط 68 قتيلا جراء العاصفة التي ضربت جزر شرق الارخبيل ووسطه في 29 كانون الأول/ديسمبر متسببة بفيضانات.
ولقي أكثر من مئة شخص حتفهم في منطقة بيكول الجبلية إلى جنوب شرق مانيلا، وفق ما أوضح مسؤولون في أجهزة إدارة الكوارث الطبيعية.
ولم يتخذ عدد كبير من السكان الاحتياطات اللازمة في الأرخبيل المعتاد على الظواهر المناخية القصوى إذ أن السلطات لم تصنف العاصفة على أنها إعصار، كما أن الكثيرين لم يشاؤوا على ما يبدو مغادرة منازلهم في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الطبيعية إدغار بوساداس لوكالة فرانس برس إنه "خلال يومين فقط تساقط ما يعادل أكثر من شهر من الأمطار على منطقة بيكول جراء العاصفة أوسمان".
وأضاف أن "عمليات البحث تتواصل، لكن الوحول وعدم ثبات التربة تشكل تحديا" مشيرا إلى أن 26 شخصا في عداد المفقودين.
وأدت العاصفة إلى نزوح أكثر من 152 ألف شخص، فيما أصيب 75 على الأقل بجروح.
ويضرب الفيليبين سنويا ما معدله 20 إعصارا وعاصفة، تودي بحياة مئات الأشخاص وتتسبب بفقر مدقع يطاول الملايين بشكل شبه دائم.
وأعنف تلك العواصف القوية كان الإعصار هايان الذي أودى بأكثر من 7360 شخصا بين قتيل ومفقود في أنحاء الفيليبين عام 2013.
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- 126 قتيلا حصيلة العاصفة في الفيليبين
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