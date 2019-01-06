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بالفيديو... ملاكم محترف يضرب شرطياً فرنسياً أثناء احتجاجات السترات الصفراء

آخر تحديث: منذ 25 من الدقائق
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط اللندنية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 91
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بالفيديو... ملاكم محترف يضرب شرطياً فرنسياً أثناء احتجاجات السترات الصفراء
الملاكم جاكي ترامبيسوس (تويتر)

بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس (السبت)، فيديو مصور يظهر فيه رجل يرتدي معطفاً أسود يشتبك مع رجال الشرطة الفرنسية ويوجه لهم اللكمات القوية، خلال مسيرة للاحتجاجات «السترة الصفراء» في باريس.

 

وقامت الشرطة الفرنسية اليوم (الأحد) بنشر صورة الرجل، مشيرة إلى أنه كان ملاكماً سابقاً، وغرد الحساب الرسمي للشرطة على «تويتر» قائلا: «سيدي، أنت الذي ضربت زميلاً شرطياً كان على الأرض تم التعرف عليك. وكملاكم، أنت لا تحترم على ما يبدو القواعد. سنقوم بتعليمك قواعد القانون الجنائي».

 

وأشارت صحيفة «ليكبريس» الفرنسية، إلى أن الملاكم هو كريستوف ديتينجر (36 عاما)، المدرب السابق لكريستوف ديتنجر، بطل فرنسا السابق في فئة الوزن الخفيف.

 

 

وفي سياق متصل، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 34 شخصاً خلال احتجاجات السترات الصفراء أمس السبت في باريس.

 

وبدأت حركة الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمعارضة زيادة مقترحة في الضرائب على الوقود، والتي ألغتها الحكومة الشهر الماضي، ولكن المحتجين رفعوا منذ ذلك الحين سقف مطالبهم بشأن تكاليف المعيشة وبعض الأمور السياسية.

 

 

 

ووقعت اشتباكات متكررة بين المحتجين والشرطة في باريس أمس السبت. وخرج نحو 50 ألف متظاهر إلى الشوارع بأنحاء فرنسا، وفقاً لما نقله تلفزيون «إل سي آي» عن وزير الداخلية كريستوف كاستانر. وفي باريس، قدرت الشرطة أعداد المتظاهرين بنحو 3500 شخص.

 

وارتفعت الأعداد مقارنة بآخر سبت في ديسمبر (كانون الأول) عندما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 800 شخص في باريس، ولكنه عدد أقل بكثير من اليوم الأول للاحتجاجات الأسبوعية في نوفمبر عندما تظاهر أكثر من 280 ألف شخص.

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط اللندنية

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