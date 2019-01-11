نيابة طوكيو توجه تهمتين جديدتين إلى كارلوس غصن

فريق تلفزيوني أمام سجن طوكيو حيث يعتقل رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان السابق كارلوس غصن في 11 كانون الثاني/يناير 2019

وجهت نيابة طوكيو الجمعة تهمتين جديدتين باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله إلى رئيس مجلس إدارة رينو كارلوس غصن الموقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر في اليابان، ما يعني أنه لن يتمكن على الأرجح من مغادرة السجن.

وأعلن موتوناري أوتسورو المحامي الرئيسي لكارلوس غصن الجمعة أنه سيطلب الإفراج بكفالة عن موكله. وقال في بيان مقتضب "سأقدم طلبا للإفراج عنه بكفالة".

وكان غصن اتهم في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي بعدم الكشف عن كامل إيراداته لخمسة أعوام بمقدار خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) في وثائق رسمية للمساهمين في مجموعة نيسان. لكنه نفى أن يكون ارتكب أي خطأ وأكد أمام المحكمة الثلاثاء أنه "اتهم خطأ وسجن ظلما".

وقررت النيابة ملاحقة غصن بتهمتين جديدتين باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله في تقارير متعلقة بالبورصة لنيسان بين 2015 و2018.

ووجه المدعون الجمعة اتهامات عن السنوات الثلاث الإضافية إلى غريغ كيلي مساعد كارلوس غصن.

من جهة أخرى، أعلنت محكمة طوكيو أنها وجهت اتهاما جديدا إلى مجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات الجمعة لمسؤوليتها في إخفاء مداخيل لم يعلن عنها رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن بين 2015 و2018.

وكانت نيسان بصفتها شخصية معنوية قدمت تقارير البورصة التي تخضع للتحقيق، اتهمت في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بالأمر نفسه عن السنوات الخمس التي سبقت تلك الفترة.