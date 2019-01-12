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انفجار قوي وسط باريس

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 128
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انفجار قوي وسط باريس
الانفجار يتزامن مع تأهب أمني لاحتجاجات السترات الصفراء

هز انفجار قوي، يوم السبت، العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما نقلت مراسلتنا عن الشرطة.

 

ووقع الانفجار قرب أحد المخابز في منطقة الدائرة التاسعة في باريس، وأدى إلى اشتعال النيران فيه.

 

وأسفر الانفجار، عن وقوع عدد من الجرحى. وقالت الشرطة إن حريقا اندلع تلاه انفجار قوي، موضحة أنها ترجح حاليا فرضية تسرب للغاز.

 

وتستعد العاصمة الفرنسية، اليوم، لموجة جديدة من تظاهرات السترات الصفراء وسط خشية من تجدد أعمال العنف والتخريب التي تخللت المظاهرات السابقة.

 

وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة استعدادا لتلك المظاهرات التي لم تتوقف رغم تراجع الحكومة الفرنسية عن رفع أسعار الوقود.

 

المصدر: سكاي نيوز

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