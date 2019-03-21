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البوسنة.. ذوو الضحايا يرحبون بسجن "كاراجيتش" مدى الحياة
تابعوا جلسة النطق بالحكم النهائي داخل مبنى المحكمة بمدينة "لاهاي" الهولندية.
رحّب ذوو الضحايا البوسنيين بالحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، بالسجن المؤبد بحق "رادوفانكاراجيتش"، المعروف بـ"سفاح البوسنة".
وتابع ذوو العديد من الضحايا البوسنيين جلسة النطق بالحكم النهائي داخل مبنى المحكمة بمدينة "لاهاي" الهولندية.
كما حضر الجلسة البوسني "فِكرت علِيتش" الذي يعد أبرز ضحايا الاضطهاد بالبوسنة بعد وضع مجلة "التايم" صورته على غلاف قبل ربع قرن وهو داخل أحد معسكرات الاعتقال.
وخلال حديثه للأناضول، قال البوسني "علِيتش" إن قرار المحكمة بحق "كاراجيتش" بمثابة تحذير من تكرار هذا الظلم مرة أخرى.
وأضاف أن الجانب الوحيد الذي لا يرحب به في القرار المذكور هو عدم الاعتراف بارتكاب إبادة جماعية في 7 مدن أخرى، أبرزها "زفورنيك" و"فلاستنيتسا" و"براتوناتس".
من جانبها، أشارت البوسنية "إندين تشهيتش" إلى ضرورة أن يتم إدانة "كاراجيتش" بالابادة الجماعية في المدن السبعة المذكورة أيضا، وليس في مدينة سربرنيتشا فحسب.
وأضافت "في النهاية أرحب بهذا القرار، فأنا إحدى أسيرات معسكرات الاعتقال ولمدة 7 شهور، وكنت شاهدة على ما يمكن أن يفعله الصرب في سبيل تحقيق أهدافهم".
بدوره، قال "ساتكو موياجيك" إن القرار حظي بتصفيق الحاضرين جلسة المحكمة، مضيفا "هذا يوم جميل، وومتن من القرار".
وأشار إلى أنه فقد أباه و3 من أشقائه خلال الحرب في البوسنة، معربا عن ترحيبه بالحكم الصادر بحق كاراجيتش.
وأضاف "هذا يوم عظيم بالنسبة لنا، فالعدالة وجدت مجراها، ندرك أن من فقدناهم لن يعودوا مرة أخرى، لكن يجب أن لا يشهد العالم سربرنيتشا أخرى".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها النهائي القاضي بسجن "رادوفان كاراجيتش" مدى الحياة لإدانته بارتكاب إبادة جماعية في سربرنيتشا.
واعتُقل "كاراجيتش" عام 2008 في العاصمة الصربية بلغراد، بعد سنوات من التخفي بهوية مزيفة، وتم تسليمه إلى المحكمة الدولية لتبدأ مسيرة تقاض طويلة.
وتلقى "سفاح البوسنة"، عام 2016، حكمًا بالسجن 40 عامًا مع حق الاستئناف، من قبل محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، قبل أن يتم حلها في العام نفسه، لتتسلّم "آلية المحكمة الجنائية الدولية" تلك القضايا، عام 2017.
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